Andújar vive estos días entre túnicas y volantes. Sí, la proximidad entre la celebración de la Semana Santa y la Romería hace que la ciudad viva de un modo peculiar estas fechas. Ya apuntábamos la pasada semana que los escaparates de los comercios eran un reclamo atípico con respecto a otras ciudades, no ya de España, sino de la propia Andalucía y de la provincia de Jaén. Aquí, lo mismo se adquiere un costal que un fajín romero, un caperuz, que un sombrero de ala ancha. Pero lo que resulta no ya más llamativo, porque aquí nada llama la atención, sino más original, es salir de un culto de algún titular de una hermandad de pasión de uno de nuestros templos y pasar a un acto del Pórtico de Romería al antiguo templo de Santa Marina.

Por supuesto que aquí, ni chirria, todo lo contrario, cada año crecen estos actos, bien de la propia cofradía Matriz, como de cualquiera de las peñas romeras. Con los años, y van ya en algunos caso casi medio centenar han ido proliferando el cartel propio de cada peña, como lo han ido haciendo también los de las diferentes hermandades de Pasión. Nada tengo contra la múltiple cartelería, ni con los «mil y un» pregones, tanto semana santeros, como romeros, pero está demostrado que diluye tanto el cartel oficial de la Semana Santa, como el cartel oficial de Romería. Si los establecimientos, a los que se supone van destinados, en la mayoría de los casos, les faltaría espacio para quedar bien con todo el personal; que ocurre, pues que cada quien da prioridad a lo suyo y así, vemos como los dos carteles que debieran ser imagen de los dos grandes acontecimientos se diluyen entre el resto.

En el caso de los pregones, mas romeros que de pasión, cierto es, los hay que ensombrecen, en oratoria hasta el mismo pregón oficial. De ahí que, cada año, unos más que otros, el orador de turno intente hacer del Pregón Oficial un semiacto de pieza teatral, y no estoy afirmando ninguna barbaridad, cuando debería ser el pregón por excelencia, que con ese fin y otros de tipo económico, nació. El Pregón de Pasión sigue manteniendo lo que dicen caché, quizás porque el conjunto de hermandades y cofradías del ramo son cultos y por desgracia no tan concurridos, los hay que en vez de pasión dan pena. Pero el de Romería, por aquello del lucimiento, especialmente en el vestir, sobre todo desde que aquella cena homenaje al pregonero se convirtió por obra y gracia del acuerdo Ayuntamiento-Cofradía Matriz, en cena romera, el acto no deja de ser un batiburrillo colorista y concurrido, donde en muchas ocasiones se pierde el interés por la declamación del orador u oradora de turno, teniendo en cuenta que también existe el Pregón Oficial en honor al Patrón San Eufrasio.

No sé porqué está siendo hora o reclamándose una cierta regulación de toda esta amalgama, que no imposición y buscar, por ejemplo un espacio o varios, para esas cartelerias, que no se pierdan en el olvido, sobre todo por el esfuerzo del pintor o fotógrafo y la entidad para hacerla realidad y puedan ser del conocimiento de toda la población. En cuanto a esos «pregones», que no sé si calificarlos de menores, escalonarlos en los días del pórtico, igualmente para todos aquellos que los quieran escuchar, sin la coincidencia en el día y dar así, el lugar que le corresponde a cada uno, sin ensombrecimiento y con el marco y la línea que el organizador diseñe; pues a veces, hasta se nos olvida o queremos olvidar quien lo es.

Mientras todo esto ocurre, no es que la ciudad ande parada en sus menesteres, que sirvan de, al menos, reclamo económico. La Junta ha iniciado actuaciones de mejora en la carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Cabeza de cara a la Romería, actuaciones dirigidas a «proporcionar las mejores condiciones de seguridad para los miles de romeros que acuden hasta el lugar. Pero también se ha rubricado la prórroga del convenio suscrito entre el Ayuntamiento iliturgitano y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén por el que se integra al municipio en el marco tarifario del Consorcio. La parada de sementales adquiere más relevancia con la consecución de la homologación para su reproducción; esto tiene como singularidad la gestión por parte del Consistorio que trata de mantener viva la enorme tradición que posee el mundo del caballo en la ciudad.

Pero también Andújar se referencia a nivel nacional en la conservación de especies protegidas con el II Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica' que ha concentrado a estudiosos y los mejores expertos de la materia a nivel nacional y mundial. Mientras, ayer domingo una concentración exigió el uso público y sin «intimidaciones» de las vías pecuarias de la serranía, una serranía que es de las que posee más caminos públicos de España y que históricamente era el punto de encuentro de la meseta con Andalucía». Y esperamos que, como la vecina población de Linares, nos llegue la hora de la inauguración de centros de desarrollo, centros empresariales, en nuestros polígonos industriales o en aquel que algunas administraciones se desentendieron por solo hecho de no ser de su «cuerda»