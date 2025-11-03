Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Material geológico de granito que delata la existencia de las tumbas. ENRIQUE CALZADO

Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra

PATRIMONIO NATURAL ·

El naturalista Enrique Calzado desvela este gran valor patrimonial, junto a otros elementos naturales que amplifican el encanto de la zona

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

La serranía andujareña ya es conocida mundialmente por su variedad faunística y paisajística y por cuidar y mimar a ejemplares en peligro de extinción como ... el lince ibérico, una de las especies más emblemática en el entorno.

