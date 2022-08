El triunfo moral en la lucha de Jesús López Planelles

Jesús López Planelles ha recibido una noticia alentadora, en medio del tormento que le supuso su despido de la empresas de seguridad que encarga de la vigilancia del almacén de la consejería de Educación, está ubicado en el polígono industrial Ave María.

López se muestra satisfecho de esta batalla que ha ganado, «por orden judicial me dieron de alta en la Seguridad Social y no pagaban ni me dieron mi puesto de trabajo y cuando el tema llegó al TJSA me dieron en parte la razón», recuerda.

Jesús demandó a dos empresas ante la Inspección de Trabajo hace ahora año y medio, «y ahora me acaba de llegar el documento como que me dan la razón en todo, porque me tienen que dar mis dos años de paro». Le tienen que devolver la cantidad de 12.000 euros, «que necesitamos mucho», admite. El reto de Jesús es la recuperación de su puesto de trabajo. «Estoy muy contento moralmente y ahora vamos a seguir luchando», confiesa.

Auxilio a la presidenta

Jesús López Planelles fue despedido hace ahora justo cuatro años, en agosto de 2018, «porque reclamé los meses que me debían, ni más, ni menos». Su caso se hizo célebre porque lo denuncio públicamente por redes sociales en donde reclamó el apoyo de entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien respondió a esta llamada de auxilio. Desde entonces viene librando una batalla judicial con los responsables de la empresa de seguridad encargada de la vigilancia del recinto.