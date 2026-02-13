Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Responsables de la organización, durante la presentación. GONZÁLEZ
Esta iniciativa está protagonizada por las Fuerzas de Seguridad, en complicidad con el Consistorio

Un triangular benéfico se idea para luchar contra enfermedades raras

SOLIDARIDAD ·

El partido, que se disputará el día 15 de marzo, tendrá como protagonistas a las fuerzas de seguridad que han pensado en el niño andujareño Hugo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 13 de febrero 2026, 12:00

Comenta

El partido benéfico triangular 'Tres equipos, un solo sueño', se trata de una iniciativa solidaria que tendrá lugar el día 15 de marzo, a las ... 11:30 horas, en el campo de fútbol José Luis Mezquita, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del síndrome de Phelan- McDermid, una enfermedad genética poco frecuente que afecta al desarrollo neurológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descarrila el metro en la avenida Fernando de los Ríos
  2. 2 Los socavones de la A-4 revientan los neumáticos de 25 coches en una sola noche
  3. 3

    Del Negratín al Quéntar: radiografía de los embalses de Granada
  4. 4 La nieve y un accidente complican el tráfico en la A-92, a la altura de Huétor Santillán
  5. 5 La Junta corta el acceso a la estación de Sierra Nevada por un deslizamiento en la carretera
  6. 6 Se abalanza con su familia sobre los policías por recriminarle aparcar en carga y descarga en Iznalloz
  7. 7 El peor episodio de lluvia engelante en 35 años y el deshielo causan daños en Sierra Nevada
  8. 8 Rescatan a un granadino de 64 años que llevaba tres días aislado a su suerte con el pie fracturado
  9. 9 Así va a llover y nevar en Granada este viernes y sábado
  10. 10 Las personas que trabajan en Andalucía de lunes a viernes tendrán un día de descanso más por el 28 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un triangular benéfico se idea para luchar contra enfermedades raras

Un triangular benéfico se idea para luchar contra enfermedades raras