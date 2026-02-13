Un triangular benéfico se idea para luchar contra enfermedades raras

El partido benéfico triangular 'Tres equipos, un solo sueño', se trata de una iniciativa solidaria que tendrá lugar el día 15 de marzo, a las ... 11:30 horas, en el campo de fútbol José Luis Mezquita, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del síndrome de Phelan- McDermid, una enfermedad genética poco frecuente que afecta al desarrollo neurológico.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, señaló en su intervención que este evento refleja el auténtico valor del deporte, «su capacidad para unirnos y para generar esperanza». Este torneo reunirá a tres equipos que compartirán algo más que un terreno de juego; compromiso, solidaridad y un objetivo común. El encuentro contará con la participación de equipos formados por Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Ana Cortés, madre de Hugo, niño iliturgitano con síndrome de Phelan-McDermid, agradeció la implicación de los cuerpos de seguridad y del Ayuntamiento. Hizo un llamamiento a la ciudadanía para que asista al evento. «En la asociación somos un grupo de padres y madres que, a través de estos eventos, recaudamos fondos para proyectos de investigación y para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos». Cortés animó a los vecinos a acompañarles ese día en esta lucha y a contribuir a una causa que busca más investigación y mejores tratamientos paralos afectados por el síndrome de Phelan-McDermid. El cartel realizado por Javier Detoni con motivo de este choque solidario, representa el espíritu y la pasión que Hugo le profesa al mundo de fútbol, donde aparece con la camiseta del Real Madrid, imitando a su ídolo, Kilyan Mbappé en la celebración de un gol.

Benemérita

En representación de la Guardia Civil, Sergio Expósito señaló que la iniciativa surgió a propuesta de Ana Cortés, para fructificar en una coordinación entre los tres cuerpos de seguridad del municipio ha facilitado la organización del torneo. «Como fuerzas de seguridad estamos para ayudar, también en causas solidarias y esperamos la máxima participación y que la ciudadanía respalde esta iniciativa», deseó Expósito. La jornada solidaria no finalizará con el partido. Tras el encuentro, se celebrará una paella benéfica y una convivencia solidaria entre jugadores y asistentes. Además, se ha habilitado una fila cero, disponible a través de código QR y en la página web de la asociación, para que quienes no puedan asistir puedan colaborar igualmente.

Durante la presentación, la concejal de Deportes recordó que esta iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por un deporte inclusivo y solidario. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha impulsado programas como 'DeXtodos', una escuela deportiva inclusiva dirigida a menores con necesidades especiales, así como una escuela gratuita de multideporte.