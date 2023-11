Tres en una

Hay semanas que faltan días para tanta noticia de trascendencia para la ciudad y que al acumularse pasan desapercibido para la mayoría. Ha sido el caso de la pasada semana, que la iniciábamos con el anuncio de un no sólo proyecto, sino realidad concreta, contante y sonante a corto plazo.

La llamada viña de Argimiro se va a convertir, por obra e inversión de una empresa ubicada en Córdoba, en un complejo turístico que tienen todas las características de servir de punto inicial para el desarrollo de un Parque Natural, como el nuestro, que tienen todos los derechos del mundo para engrandecerse, explotarse y darse a conocer a por todos los rincones de España y a ser posible fuera de los límites nacionales. El proyecto, realidad, porque no es sólo un cartel viene acorde con aquella visita del consejero del ramo, la primera institucional, tras las elecciones municipales, en la que se prometía 'alfombra roja', para cualquier iniciativa en la línea del desarrollo del parque.

No han faltado las voces disidentes, como no, en las redes de quienes argumenta que va a venir 'a perturbar' la paz de la Sierra. ¿Acaso se plantean tal dilema cuando se trata de otro cualquier parque de la provincia? Andújar tiene y debe explotar los recursos con los que cuenta y si es la Sierra, pues la Sierra, siempre y cuando se respete el Medio Ambiente y este por la amplia información que se nos ha ofrecido, no sólo lo hace, sino que viene incluso a cubrir unas necesidades que no tiene nuestro paraje natural. Mirar solo mi casa, en este caso mi viña, es el ombliguismo al que estamos acostumbrados. Alfombra roja pues, que se cumplan los plazos y los requisitos establecidos y que en la Romería de 2025 podamos ya disfrutar de lo hecho. Quien iba a decirle a 'D. Argimiro', aquel alcalde que sin duda fue el más conocido y renombrado por su hacer por la ciudad, con sus detractores de la época, que la casa donde se fraguaron más de una y más de dos decisiones del entonces estado de Franco, se iba a convertir, años después de la muerte de ambos, en el lugar de partida de la promoción de una ciudad a la que por entonces bien que él la dio a conocer, desde su escaño de diputado a Cortes y sus amistades con altos personajes políticos de la época, incluido el mismo. Franco. A otra escala, pero en relación con el Parque Natural, al que nosotros llamamos 'nuestra Sierra' , se van programando y llevando a cabo diversas actividades, sobre todo en torno al reclamo más importante que tenemos, el lince. La apuesta, desde el minuto uno, del alcalde Paco Carmona y su equipo por que uno de los objetivos de su mandato fuera este, parece que ha tomado rumbo. Pero decía en el titular que han existido otras muchas noticias de trascendencia en la ciudad, al margen de quítame allá esa placa, que ya andan hablando de otras y como empecemos así, vamos a dejar más agujeros que se dejan en las cuentas municipales.

El presidente de la Cámara de Comercio Eduardo Criado que a sus 90 años, ni piensa dejar el caro, sino presentarse a la reelección, hombre políticamente poco correcto, reunió a los medios de comunicación locales, con el pretexto de devolverles tantas invitaciones a la celebración de sus patrono y de camino hacer las declaraciones oportunas en torno a la institución que preside, su actual estado y lo que le gustaría para el comercio local. La apertura a una ciudad que considera cerrada por el tema aparcamientos, pero con un excelente comercio y falta de suelo industrial, es algo que machaconamente insiste, al igual de que el desarrollo de Andújar debe contar con la implicación de todos, no solo el Ayuntamiento, dice es el responsable. Criado sabe, como lo saben instituciones superiores, que la Cámara en Andújar es necesaria y útil, pero quizás, y eso está en la calle habría que orientarla de otra manera; personal cualificado y con inquietudes para ello no le falta. La más pequeña de las 87 Cámaras existentes en España, la de Andújar, aunque no se lo crean, y así lo reconocen instancias locales y autonómicas es necesaria para una ciudad, donde el asociacionismo deja mucho que desear y siempre es bueno una entidad que lo aglutine.

Y hablando de cerrar y abrir, la Plaza de España y la de la Constitución que se quedó con la puerta entreabierta; lo que nos gusta la cinta y la foto.