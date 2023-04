UNO, DOS Y TRES...

Una, presentación de la lista del PSOE a las elecciones municipales, en Andújar, en la sede del partido, ante los militantes y tras la asamblea. Dos, presentación del candidato a la alcaldía, Pedro Luis Rodríguez, en el Teatro Principal, junto a los candidatos de cabecera de comarca, con la presencia de la ministra portavoz del gobierno y el secretario general de Andalucía Juan espadas.

Tres, presentación del candidato y su lista a la ciudadanía, en una acto público y al aire libre, donde por fin pudimos, no ya conocerlos, que ya los conocíamos, pues salvo dos nuevos, el resto repinten, sino porque a través del correspondiente video, pudimos saber de sus logros e intenciones y casi adivinar cuál será su destino, área, en caso de ganar las elecciones, Un acto que abrió el secretario general provincial de Jaén Francisco Reyes, el único, aunque también contó. Con la presencia de la parlamentaria andaluza Ángeles Ferriz. Reyes tuvo un discurso más bien generalista, con referencias a la política nacional, en positivo, de Pedro Sánchez y en negativo a la andaluza de Juanma Moreno, sin dejar de subrayar la «gran labor de Pedro Luis Rodríguez en la ciudad de Andújar» y no faltando, una vez más la dedicación de los alcaldes y concejales socialistas en el tiempo de pandemia, recurso que al parecer va a ser piedra de toque en la campaña electoral socialista. Los que repiten en la lista y que han gestionado sus correspondientes áreas municipales, en este mandato, presumieron en su video de lo hecho y en su presentación, el tiempo y la intensidad de los aplausos, dejaban notar las simpatías más o menos de unos u otros.

Para los dos nuevos, ambos hombres, Víctor Manuel Bueno declaró a los medios sus compromisos con la ciudad en diversos sectores hasta ahora que le ha llevado a involucrarse en el proyecto de Pedro Luis, «porque me da mucha confianza. El otro, el presidente del la Cofradía Matriz, parece que tiene claro su papel, presume de su buena gestión en la hermandad, dijo tener hace tiempo la propuesta, pero ahora que «ya me queda poco tiempo para cumplir con el cargo en la cofradía, ha llegado el momento de trabajar por mi pueblo» y cree que a la candidatura aporta «la imagen de mi persona»

El candidato a alcalde Pedro Luis Rodríguez, que en su discurso se remontó a los orígenes de su inclusión en política, volvió a mostrarse altamente satisfecho, no sólo de lo que él ha conseguido en su tiempo de alcalde, al que llegó tras la dimisión de Huertas por enfermedad y quien sigue estando en la retaguardia, sino de todos sus antecesores socialistas. De igual manera que considera que su equipo es el que «merece y necesita Andújar para seguir Avanzando». Fueron muchas las promesas expuestas, como los logros conseguidos, tantos estos últimos que hasta el puente del Jándula y la restauración del antiguo Hospital Municipal se lo incluyeron en el haber y otras sin acabar, como el Museo de la Romería en el Palacio del Ecijano, que no se duda verlo algún día como el agua del Santuario, que eso si por fin, ha sido realidad en este mandato.

Pero lo que resulta curioso, no tan curioso porque estamos en precampaña ya, es el tema industrial. Rodríguez, contundente afirmó que ni ocho, ni »na», que no volverá a presentarse a una elecciones, al menos municipales y eso que tiene el total apoyo del partido a nivel nacional , regional y provincial (así lo dijo) si no consigue poner en marcha la zona industrial de la recta del Sotillo y ampliar los terrenos del Ave María. La industria o al menos crear terreno industrial y facilitar la instalación de empresas industriales parece que será el caballo de batalla de los dos partidos mayoritarios PSOE Y PP en esta campaña electoral.

Si se quiere cambiar la ciudad, el cambio es posible, no se realiza por si solo; cambiar los parques y los jardines está muy bien, pero eso es, así lo ve el personal, pura fachada. Hace falta compromisos de enjundia y que las otras administraciones se impliquen, sin poner piedras en las ruedas y reconociendo lo de Dios y lo del Cesar, dándole a cada uno lo suyo, incluso en campaña electoral. Las promesas para estas últimas; las obras, en el amplio sentido de la palabra, para quien las trabaje, porque ellas serán las realidades.