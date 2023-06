Sin tregua

No es Andújar ciudad que dé tregua a la información de cierta relevancia, unas veces en positivo, las más, desgraciadamente en negativo- Tras los elecciones municipales, celebradas hace dos domingos, la semana, pese a los resultados incuestionables de la mayoría absoluta del PP, que por cierto volvió a ganar en todas las mesas electorales, al igual que en las autonómicas del mes de diciembre, sin pactos que negociar ni dudas que resolver, saltó la maquina informativa por otros derroteros. Como era de esperar, la mezcla electoral PSOE, con el presidente de la Cofradía Matriz en sus lista y ésta, tenía que derivar en el necesario cambio en la cofradía, ganase o no la lista socialista. Manolo Vázquez, presidente a la sazón de la asociación eclesiástica, presentó su dimisión ante su junta de gobierno las vísperas electorales, por lo que era necesario el cambio, según los Estatutos o al menos, lo más acorde posible. Ante la negativa de asumir la presidencia el actual vicepresidente Joaquín Luque, le tocó al administrador Manuel José Gómez, quien conoce bien el funcionamiento y los entresijos de la Matriz, pues lleva años, como cofrade voluntario para revisar las cuentas y actas de las respectivas asambleas de cofrades, amén de ser un cofrade muy integrado y con lugar privilegiado, por reportero aficionado, en este devenir.

Manuel José, junto a Antonio Caballero, hasta ahora vocal de Caridad, que pasa a Administrador, juraron sus nuevos cargos, ante la imagen de la Virgen de la Cabeza, en la Basílica Real Santuario de Sierra Morena, en el transcurso de la celebración de la Eucaristía. Pero no queda ahí el conjunto completo, el cargo de hermano o hermana mayor también está vacante, ante la renuncia del actual Antonio Barrios, que lleva 4 años en lo que ahora se denomina cargo representativo de Hermano Mayor. Con lo cual, parece que también será en este mismo mes, cuando se convoquen, ahora sí, de nuevo, el plazo para la presentación de candidaturas para ocupar dicho cargo. La razón o no razón, está también en que hubo una presentación de una candidatura fuera de plazo que se haya sabido de forma extraoficial, porque oficialmente tampoco se le informo a los más de 1.000 cofrades de nada por parte de la junta de gobierno.

Al igual que la rumorología apunta a que no es sólo una, sino dos, una mujer por un lado, un hombre por otro. Hasta el momento, silencio. En los próximo días sabremos si 2 o 22 y a votar, que para eso estamos en democracia y antes que llegue el día de la Elecciones Generales, vayamos a que con tanto lio y papeletas, acabemos echando en la Cofradía la del Congreso, que con «C» empieza y en el Congreso la de la Cofradía, desde que están esos líos de candidatos, que ya no sabemos a qué poder pertenecen, si al civil o al eclesiástico; aunque esperamos que, a partir de ahora se dicten normas para saber en qué sitio está cada quien y no vayamos mezclando todavía, especialmente en los actos públicos, lo uno con lo otro.

Y como no podía ser menos, a la mayoría absoluta del PP local, a pocas horas de su triunfo, le salió el primer grano, o lo que es lo mismo, la primera reivindicación, manifestación incluida convocada para mañana martes por la tarde. Los padres y madres del CIP Capitán Cortes, no es que quieran que le quiten el nombre a ese colegio, esa fue otra historia, lo que no quiere que le quite la Junta de Andalucía es una de las aulas para niños de 3 años, alegando que hay 40 solicitudes, con lo que se verían perjudicados en sus derechos de elegir centro, teniendo que irse a otros de la misma zona.

Argumentos, para todos los gustos, tanto a favor, como en contra, teniendo en cuenta que es un centro ubicado en el mismo centro de la ciudad, con poco espacio y que por lo tanto, la Junta de Andalucía prima la escolarización equilibrada, «Creemos que 42 solicitudes son más que suficientes para que se reponga la oferta educativa histórica de nuestro centro que, siempre ha sido de 50 plazas ofertadas», versión padres. . «Teniendo en cuenta la necesaria protección de la red de centros en su conjunto, así como la eficiencia en la inversión de los recursos públicos, dado que el resto de colegios de la zona tienen plazas vacantes, esas solicitudes pueden ser atendidas por los otros dos centros educativos de la misma zona, sin que sea necesario ampliar la oferta», versión Junta. Los centros de esta zona son dos públicos contando el propio Capitán Cortes y dos concertados.