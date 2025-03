ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 17 de marzo 2025, 12:33 Comenta Compartir

Corrían los años ochenta del pasado siglo. Estábamos o al menos atravesábamos una crisis de la Semana Santa, en cuanto a desfiles procesionales se refería, que no así a las celebraciones y cultos de la Iglesia Católica, que yo me atrevería a escribir que no están muy relacionados que digamos, por mucho que se hable, eso sí de religiosidad popular.

Un grupo de personas, reducido, en principio, decide dar un giro a esta situación aquí, en la ciudad de Andújar y vinculados con lo sevillano, deciden poner en marcha la que, en principio se llamo Trinitaria Hermandad de Nazarenos con titulares en la imagen del Buen Remedio y Jesús de la Sentencia. El sello de Trinitaria, que algún día sabremos porque desapareció de su enunciado, pues durante años fueron sus consiliarios sacerdotes de dicha orden, les llevó a establecer su sede canoníca en la iglesia conventual de la MM. Trinitarias, desde la que realizaron su primera salida en penitencial en la Semana Santa de 1986.

En 1988, la Hermandad cambia su residencia canónica a la capilla del antiguo hospital municipal, previa aprobación del pleno del Ayuntamiento propietario del conjunto del edificio y autorización del Obispado. En noviembre de ese año se produce el traslado. En esta capilla, hoy también su sede canoníca, la hermandad ha venido realizando sus cultos y también sus salidas procesionales, salvo alguna excepción que lo hizo de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

El estado más que ruinoso del conjunto del edificio del antiguo hospital hizo que por fin, con la llegada del PP a la Junta de Andalucía se acometiera su restauración y puesta en valor, quedando, sin saber muy bien el porqué, fuera de la obra la capilla, cuyo propietario era el Ayuntamiento. Negociaciones entre hermandad y la institución municipal llevo al acuerdo de su arreglo y en 2021, a causa de las obras que se acometen en el edificio donde se encuentra la capilla de la Hermandad, la imagen de María Santísima del Buen Remedio es trasladada a la parroquia de Santa María Como las cosas de palacio van despacio y si este es municipal más, los líos propios hicieron que las obras estuvieran paradas hasta que el PP volvió a gobernar la institución y se retomaron. Al día de hoy, finalizada la restauración, en la noche del próximo día 28, ambas imágenes. El Cristo y la Virgen volverán a su capilla hoy ya también su sede canoníca, desde donde no han dejado de hacer su salida procesional todos estos años. Resulta un tanto curioso, sin segundas lecturas, que una hermandad que con su creación supuso un revulsivo en la Semana Santa de Andújar, sobre todo en la irrupción de los pasos portados a costal y en la organización de estas corporaciones haya estado sometida a tantos vaivenes, cambios de sedes y nomenclatura y sobre todo tan teniéndoselas que ver con el poder civil y sin embargo tenga como hermanos honorarios al Cuerpo de la Policía Nacional. Pero así son las cosas de Andújar. Al final todo el complejo del antiguo hospital y más antigua casa de los Jesuitas ha quedado en las mejores forma de uso por obra y gracias de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, gracias, como dicen los populares, «al gobierno de Juanma Moreno».

Punto y aparte y trasladándonos al otro extremo de la ciudad, pero que también ha supuesto otro revulsivo en la Semana Santa iliturgitana, es la Semana Santa Chica de la SAFA, este año con el pregón de Javier Molina ante la expectación de los asistentes y un cartel espectacular de la Virgen del Mayor Dolor por Yufei Shu. Es ya el pregón de la XVIII Semana Santa Chica 2025, que también, como no, tuvo su controversia, cuando apareció, con la oficialidad de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, hoy totalmente resuelto y que cuenta con el respaldo hasta presencial, tanto de la Corporación Municipal presidida por el alcalde, como representantes de las fuerzas de seguridad y representantes de varias cofradías de la ciudad e incluso el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desfile de los 'seises', la saeta de Gracia Morena a la imagen de la Virgen que presidió el espectacular altar de la entronización, pues «estamos inmersos en el Año Jubileo de la Esperanza» montado para la ocasión como explicó el ideólogo de esta Semana Santa Chica, José Antonio Rojas, explicó el significado. El desfilan de la Semana Santa Chica será en la mañana del Viernes de Dolores.