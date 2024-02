El trampolín para iniciar un sueño

El auge y renombre que ha ido adquiriendo Andújar Flamenca, ha repercutido de una forma positiva en la vida y trayectoria de muchas personas en la ciudad andujareña, porque las ha impulsado y le has servido de trampolín para sus carreras, proyectos profesionales y de emprendimiento.

El caso más paradigmático es el de Lorena Rodríguez, que desde que en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, ganara el concurso de jóvenes diseñadores de 'Muévete Flamenca', su carrera como modelo no ha dejado de crecer. Fue una de las protagonistas de We Love Flamenca de Sevilla. Otro vivo ejemplo es el de es de la firma Con T D Touché, con una tienda en la calle San Francisco de la ciudad. Uno de sus representantes, Pedro José Molinero, indica que Andújar Flamenca les representa un punto estratégico para sus clientas vea sus trabajos y diseños. «Además, nos ayuda mucho para la venta en nuestra tienda porque nos viene mucha gente de fuera, como de Cuenca, Martos y de otros sitios», añadií este diseñador, que aparte de desfilar en la jornada del viernes, ha montado su stand en la Plaza de la Constitución, donde mucha gente se para a elogiar sus creaciones. «Este año nos hemos inspirado en los grandes diseñadores de París», constató Pedro José.

Andújar Flamenca supuso el nacimiento de la firma y ya han conseguido presentar sus colecciones en pasada edición de Simof, en Sevilla, en el célebre Salón Internacional de la Moda Flamenca. «Estamos muy contentos porque se trata de una plataforma muy importante», señaló.

Grado de corte y confección

A mediados del año pasado, se anunció como un hecho importante, la implantación del grado de Corte y Confección en el IES Sierra Morena, por cierto el único de esta disciplina que se imparte en la provincia de Jaén. Además, viene de perlas a una ciudad como la de Andújar, donde el sector del textil goza de una gran actividad, entre el bullicio y raigambre de la Semana Santa y el salto cualitativo que Andújar Flamenca le ha proporcionado al diseño de los trajes de gitana. Esta acción formativa ha abierto una oportunidad para aquellas personas que deseen encontrar una salida en el terreno laboral.

Pues no puede ser más clarificador el testimonio de una de las alumnas de este ciclo, Carmen López. «A mí me ha cambiado la vida porque esto ha sido un sueño para mí, ya que me iba a estudiar a Córdoba esta profesión y al enterarme en junio que se instaló en mi ciudad lo acogí con una enorme expectación ya que no me he tenido que ir de mi tierra», confesó muy emocionada. Agregó que este curso abrirá muchas puertas en el terreno laboral en la ciudad, «Andújar lo necesitaba», atajó,

También para la modelo y estudiante iliturgitana, Carmen María Ochoa, Andújar Flamenca le está suponiendo un trampolín para su carrera. Es ya una clásica de estas pasarelas, y hace dos años fue premiada por sus propias compañeras como la mejor de la pasarela, justo en el año que regresó tras la pandemia. «Aparte de que es una satisfacción desfilar en tu tierra, es gratificante que varios diseñadores se interesen por ti», admitió