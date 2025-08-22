Tradición, música, fervor y unión se citan en las fiestas de San Bartolomé-Vistillas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 22 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

La barriada histórica y añeja de San Bartolomé, antiguo arrabal, y su vergel y retiro del Parque de las Vistillas, visten desde hoy viernes y hasta este domingo día 24 de agosto, sus mejores galas para celebrar sus tradicionales fiestas impulsadas por el afanoso colectivo vecinal San Bartolomé-Vistillas, en colaboración con el Ayuntamiento en un enclave que rezuma historia.

En Andújar existieron en el siglo XVII dos arrabales o barrios principales fuera del recinto amurallado: el de San Bartolomé, que fue el primero y que surgió en torno a su iglesia parroquial, y el de San Lázaro, después denominado de Capuchinos, que nació en torno al antiguo camino real y que a su paso por la ciudad recibió el nombre de Corredera de San Lázaro o de Capuchinos, como en el otro extremo subsiste la Corredera de San Bartolomé.

Estos fastos compaginan lo lúdico con los cultos religiosos que ya se han iniciado, y suponen una oda a la confraternización vecinal en las entrañas de este histórico parque, aunque las actividades se extenderán por todos los rincones de la barriada, que abre sus brazos a la ciudad en el tercer fin de semana de agosto, en el pórtico de la feria septembrina que se avista en el horizonte.

Las doctas y sabias palabras de Manuel Almansa serán las encargadas de abrir esta noche los fastos en la zona del kiosco del parque, y dará paso a las actuaciones de Los Bailongos y Dj, Luque en el escenario montado en el parque.

Día grande

Mañana sábado será el día grande, porque la agenda arranca por la mañana y se extenderá bien entrada la madrugada. Arrancará en el parque, a las 10:00 horas con el torneo infantil de ajedrez, que servirá de antesala al pasacalles y fiesta del agua, amenizada por la charanga 'La Banda del Mere'. A la una de la tarde, regresarán las actividades de nuevo al parque de Las Vistillas, con la animación infantil a cargo del Gato con Botas y con la sardinada que está acompañada de una actuación flamenca, por lo que gastronomía y 'arte jondo' servirán de pretexto para la diversión durante las primeras horas de la tarde del sábado.

Por la noche, a las 21:00 horas, saldrá la procesión de la imagen de San Bartolomé desde la iglesia que lleva su nombre para adentrarse en el corazón de una barriada que cada vez quiere más a esta advocación. A las 11 de la noche, se producirá la actuación estelar de Los Canallas, que está patrocinada por el Consistorio iliturgitano. Durante esa noche, se reproducirán las estampas más clásicas de estas fiestas como son la degustación de los productos autóctonos en bar del kiosco y la unión de las familias y de los amigos bajo al calor de unas bebidas y viandas. Los fondos recaudados en la barra irán a parar a a la Asociación Cultural Cofrade 'A golpe de llamador', de la Hermandad de la Soledad, que destila solera y tradición en el estamento cofrade andaluz, por lo quese producirá una simbiosis entre la población y su tradición popular y religiosa.

Domingo

Ya, en la última jornada del domingo, estas fiestas no faltarán a la tradición alfarera de la ciudad, con la muestra de los hermanos Romero, quienes honrarán la menoría del gran maestro alfarero, Vicente Romero un clásico en esas fiestas. Será a partir de las 10 de la mañana. Los más pequeños tendrán su protagonismo en las carrera de cintas en bicicleta, que los llevará de nuevo a disfrutar de una nueva fiesta infantil. El coro y rondalla de Andújar será el encargado de animar la degustación de paella, que pondrán el colofón a las fiestas de la presente edición.