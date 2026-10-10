Un total de 16 profesores jubilados reciben un homenaje público en Andújar

La concejalía de Educación celebró el jueves por la noche en la iglesia de Santa Marina un acto de homenaje a 16 docentes jubilados de ... varios centros educativos de la ciudad para reconocer sus años de dedicación a la enseñanza, su labor educativa y su contribución a la formación de generaciones de alumnos.

El encuentro sirvió para poner en valor una trayectoria profesional que trasciende las aulas y que tiene una repercusión directa en el desarrollo personal de niños y jóvenes, así como en la vida social y cultural de Andújar. Durante su intervención, el alcalde, Francisco Carmona , destacó la importancia de la labor docente en el conjunto de la sociedad y la participación activa de los centros educativos en numerosas iniciativas que se desarrollan en la ciudad. En este sentido, el primer edil señaló que los colegios y los institutos forman parte de la actividad cotidiana de Andújar, «implicándose en propuestas educativas, culturales, medioambientales y festivas que contribuyen a estrechar la relación entre la comunidad educativa y la ciudadanía».

Todo un proceso

El alcalde, que mostró su empatía con el profesorado homenajeado por su condición de maestro, subrayó también la responsabilidad que asume el profesorado durante una de las etapas más importantes de la vida. Dijo que desde la educación infantil hasta la finalización de la enseñanza secundaria, los docentes acompañan al alumnado en un proceso que no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también resulta determinante para su desarrollo emocional, su madurez y la construcción de su personalidad.

«Su personalidad, su madurez, su autoestima, su educación, yo creo que todo eso ya se ha llevado desde los tres años hasta los dieciocho», remarcó el regidor andujareño, quien incidió en que la formación recibida durante este período constituye una base fundamental para el futuro de los jóvenes.

Carmona calificó el homenaje como un acto entrañable y merecido, dirigido a reconocer públicamente a quienes han dedicado buena parte de su vida a la enseñanza. «La jubilación marca el final de una etapa profesional, pero también ofrece la oportunidad de agradecer la contribución de estos docentes a la educación y al desarrollo de la ciudad a través de su trabajo diario con distintas generaciones de alumnos».

El acto incluyó la proyección de un audiovisual dedicado a los homenajeados y la entrega de obsequios en reconocimiento a sus trayectorias. El acto concluyó conla actuación musical del grupo Era Sound. Los 16 docentes homenajeados pertenecen a seis centros educativos de Andújar; SAFA, IES Nuestra Señora de la Cabeza, IES Jándula, CEIP Cristo Rey, CEIP San Bartolomé y Colegio Divino Pastor.

Los profesores y profesoras distinguidos fueron Antonio Miguel Jiménez, Carlos Montero, Francisco Bonachela, María Belmonte, María Dolores Delgado, Rafael Garrido, Encarnación Amaro, José Luis Rísquez, Francisco Toribio, Francisco Bernal, Pilar Herrera, Ana Madueño, Antonio Martínez, Mari Luz Señor, María Dolores Martín y Carmen López. El acto estuvo presentado por Olivia Aranda.