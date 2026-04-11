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AZUCENA CEPEDELLO POSA CON EL CARTEL. ANDÚJAR IDEAL

Un total de 15 premios se repartirán en el Certamen de Pintura al Aire Libre 'Luis Aldehuela'

CULTURA ·

Se celebrará el domingo día 10 de mayo y convertirá las calles, plazas y enclaves naturales del municipio de Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 11 de abril 2026, 13:15

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La decimoquinta edición del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela', una cita cultural consolidada en la ciudad, se celebrará el domingo día ... 10 de mayo y convertirá las calles, plazas y enclaves naturales del municipio en un taller artístico a cielo abierto.

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