Un total de 15 premios se repartirán en el Certamen de Pintura al Aire Libre 'Luis Aldehuela'

La decimoquinta edición del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela', una cita cultural consolidada en la ciudad, se celebrará el domingo día ... 10 de mayo y convertirá las calles, plazas y enclaves naturales del municipio en un taller artístico a cielo abierto.

La concejal de Cultura, Azucena Cepedello, señaló en la presentación que esta decimoquinta edición del certamen es una validación de un modelo que utiliza la cultura como herramienta de progreso y convivencia ciudadana. El certamen rinde homenaje al legado de Luis Aldehuela, hijo predilecto de la ciudad y pintor-escenógrafo vinculado a la sierra, con el objetivo de que los participantes capturen la identidad urbana y natural de Andújar mediante la representación de monumentos, plazas y calles en simbiosis con los paisajes del parque natural.

La edil subrayó que el Ayuntamiento mantiene la estructura consolidada de la edición anterior, con un total de 15 premios y una inversión global de 15.000 euros, lo que garantiza una alta competitividad y la presencia de artistas de gran nivel a este certamen.