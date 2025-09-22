Un total de 55 expositores vendrán a la XIVFeria Multisectorial

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Promoción y Turismo, ha presentado hoy la decimocuarta edición de la Feria Multisectorial de la Ciudad de Andújar, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre en el Pabellón Ferial. Se trata de una cita consolidada que se ha convertido en referente económico, social y cultural en la provincia, proyectando a Andújar como un espacio de innovación, comercio y turismo.

En esta edición participarán 55 expositores que representan sectores estratégicos como la agricultura, la apicultura, el comercio, los servicios, la tecnología, el turismo y la automoción. La feria será un escaparate del potencial empresarial de la ciudad y un apoyo directo a emprendedores, profesionales y al tejido productivo local.

El concejal de Promoción, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que «la Feria Multisectorial es un símbolo de éxito compartido, el reflejo de una ciudad que avanza, que es dinámica, acogedora y con futuro. Aquí mostramos lo mejor de Andújar: la capacidad de nuestras empresas, la innovación de nuestros emprendedores y la tradición que nos identifica».

El programa incluye actividades para todos los públicos: catas de aceite de oliva, presentaciones comerciales, turismo activo, ocio infantil y actuaciones musicales. Entre los grandes atractivos destacan la exhibición de Bike Trial del campeón del mundo Pablo Adame, el torneo de corte con hachas y motosierra, el concurso de manejabilidad de tractores y la tradicional muestra del Club de Vehículos Históricos de la Ciudad de Andújar.

Como novedad, la Concejalía de Turismo ha impulsado la interconexión entre los dos pabellones –cubierto y abierto– mediante una carpa intermedia que mejorará la experiencia de los visitantes, ofreciendo espacios de sombra y mayor comodidad. Además, el 27 de septiembre se celebrará en el marco de la feria el Día Internacional del Turismo, reforzando la proyección de Andújar como destino turístico inteligente y destino Starlight.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de los expositores, el respaldo de los visitantes y el apoyo de patrocinadores principales como Caja Rural de Jaén y Almacenes Guerra Arena, que con su implicación consolidan el crecimiento y el prestigio de la feria.

Finalmente, el concejal Juan Carlos Martínez ha invitado a la ciudadanía y a quienes nos visiten a participar activamente: «Animamos a todos a acercarse al Pabellón Ferial y disfrutar de un fin de semana lleno de oportunidades, convivencia y actividades para todas las edades».