Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Bienestar, Inclusión Social y Familias, ha presentado los actos con motivo del Día Mundial de ... la Infancia, que se conmemora el próximo 20 de noviembre. La actividad central tendrá lugar el 21 de noviembre en el Pabellón Ferial, en horario lectivo de 9:30 a 14:00 horas, y reunirá a aproximadamente 600 escolares de primero y segundo de Educación Primaria en una jornada lúdico-formativa única.

Durante esta actividad, los alumnos disfrutarán de manualidades sobre derechos y responsabilidades infantiles, teatro de títeres, pintacaras, tatuajes temporales, photocalls y atracciones hinchables, en un entorno diseñado para aprender jugando y fomentar la conciencia sobre sus derechos. «Esta jornada es el corazón de nuestra celebración del Día Mundial de la Infancia. Queremos que los niños y niñas de Andújar vivan de manera práctica y divertida sus derechos, y que sientan que su voz cuenta en nuestra ciudad», ha subrayado el concejal Manuel Mezquita.

Además, desde la Concejalía se ha distribuido previamente a todos los centros educativos de la ciudad libros de actividades pedagógicas, orientados al alumnado de primero y segundo de primaria, con el objetivo de trabajar de manera anticipada los derechos y responsabilidades de la infancia.

El concejal Mezquita ha destacado también el impulso al Consejo Local de Infancia, herramienta que permite a los más jóvenes participar activamente en la vida de la ciudad y aportar sus ideas y propuestas a la administración municipal.