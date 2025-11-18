Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Mezquita posa con el cartel de la actividad. A. A.

Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia

SOCIEDAD ·

La concejalía de Bienestar e Inclusión Social pretende con una actividad amena que los niños y niñas tengan su voz en la ciudad, y que a la vez, conozcan los derechos

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Bienestar, Inclusión Social y Familias, ha presentado los actos con motivo del Día Mundial de ... la Infancia, que se conmemora el próximo 20 de noviembre. La actividad central tendrá lugar el 21 de noviembre en el Pabellón Ferial, en horario lectivo de 9:30 a 14:00 horas, y reunirá a aproximadamente 600 escolares de primero y segundo de Educación Primaria en una jornada lúdico-formativa única.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  4. 4

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  7. 7 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  8. 8 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  9. 9 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  10. 10 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia

Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia