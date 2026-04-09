Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana ayer en el Ayuntamiento. GONZÁLEZ

Un total de 500 efectivos velarán por la seguridad en la Romería

VIRGEN DE LA CABEZA ·

La Junta Local de Seguridad articula un dispositivo que implica a las administraciones y que actuarán en el cerro, la ciudad y la sierra

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 9 de abril 2026, 19:18

Comenta

El alcalde, Francisco Carmona; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, han ... presidido este jueves la junta local de Seguridad para coordinar los medios necesarios de cara a la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cierra el bar La Tertulia, historia de la cultura en Granada
  2. 2

    El padre de la joven agredida sexualmente en Zafarraya: «Me dirijo a los políticos y al Congreso para pedir que lo encierren»
  3. 3 «No es vandalismo, es odio»: Atacan con pintadas y fuego la tienda Olé!!! España en el centro de Granada
  4. 4

    El delegado de Medio Ambiente será el número dos de la candidatura del PP de Granada
  5. 5 El metro de Granada frena parte de su servicio durante más de una hora por un coche que ocupaba las vías
  6. 6 Aviso de la Policía de un pueblo de Granada por la multa de 600 euros que puede caerte por poner esto en redes
  7. 7 Zafarraya se vuelca para encontrar al hombre que agredió sexualmente a una joven
  8. 8 Olga Manzano encabezará la lista del PSOE por Granada
  9. 9 Esta es la carta que el INE está enviando a miles de hogares: no contestar tiene multa de hasta 30.000 euros
  10. 10 Cazan en Granada al hombre que amenazó a miembros de una procesión del Jueves Santo con un cuchillo de 22 centímetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un total de 500 efectivos velarán por la seguridad en la Romería

Un total de 500 efectivos velarán por la seguridad en la Romería