Un total de 500 efectivos velarán por la seguridad en la Romería

El alcalde, Francisco Carmona; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, han ... presidido este jueves la junta local de Seguridad para coordinar los medios necesarios de cara a la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril.

Manuel Fernández informó sobre la participación de aproximadamente 500 funcionarios, incluyendo agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Policía Local así como personal de la Dirección General de Tráfico y del Centro del Lugar Nuevo y Selladores, que conformarán un operativo destinado a la organización y coordinación de la festividad, velar por el orden público, prevenir delitos y permitir que las miles de personas que asistan a los actos de esta multitudinaria celebración puedan disfrutarla con tranquilidad. La reunión, donde se delinearon las principales estrategias y se establecieron los protocolos de colaboración entre las diversas administraciones, también contó con la asistencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella; miembros de la Corporación Municipal; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Francisco Lozano; María Dolores Regidor, inspectora jefa de la comisaría local de Andújar, así como mandos de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil.

Durante la reunión se abordaron los datos relativos a la seguridad ciudadana desde la última Junta Local. Los responsables de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad coincidieron en destacar la evolución positiva de la ciudad, con una reducción progresiva de los índices de delitos e incidentes. La Junta Local de Seguridad analizó la planificación del dispositivo especial con motivo de la Romería en la ciudad de Andújar, mientras que el Plan del Cerro será tratado en una reunión prevista para la próxima semana. La coordinación entre administraciones -Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Andújar-fue señalada como uno de los elementos clave para garantizar el normal desarrollo de los actos.

Despedidas

Durante la reunión, se anunció la despedida de Miguel Soria como jefe de la Policía Local, tras estar 14 años en el cargo y Jesús Estrella hizo un balance como coordinador del dispositivo de Plan del Cerro, como delegado del Gobierno, cargo que deberá de abandonar por estar incluido en las listas del Partido Popular al Parlamento de Andalucía. La Junta Local de Seguridad se comprometió a esclarecer los apuntalamientos del pasado martes por la noche acaecidos en la ciudad por asuntos de drogas.