Un total de 2.673 alumnos inician el curso escolar en Infantil y Primaria en Andújar

Andújar ha iniciado el nuevo curso escolar con normalidad en sus centros educativos y una oferta de más de 7.100 plazas que abarca desde ... la educación de 0 a 3 años hasta la enseñanza universitaria y de adultos. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha visitado el CEIP Capitán Cortés con motivo del inicio del curso, donde ha agradecido a la directora del centro, María José, al equipo directivo y al jefe de estudios la invitación al Ayuntamiento para compartir el comienzo del nuevo curso escolar.

Durante la visita, el alcalde ha destacado el trabajo realizado durante los meses de verano por el Ayuntamiento para poner a punto los centros educativos públicos de la ciudad. Estas actuaciones de mantenimiento y conservación cuentan cada año con un presupuesto superior a los 200.000 euros, al que se suma el trabajo realizado por el personal municipal. Carmona ha señalado que, aunque los colegios ya han abierto sus puertas, continúan pendientes algunas actuaciones que se irán abordando en función de las prioridades y necesidades detectadas.

En cuanto a la oferta educativa, Andújar cuenta este curso con más de 7.100 plazas distribuidas entre las diferentes etapas y enseñanzas. En el tramo de 0 a 3 años se contabilizan alrededor de 400 alumnos; Infantil y Primaria suman 2.673; Educación Secundaria alcanza los 1.593 alumnos y Bachillerato y Formación Profesional cuentan con 1.443 estudiantes, distribuidos en 22 ciclos formativos.

A estas cifras se añaden los 279 alumnos del Conservatorio de Música, los 137 de la Escuela Oficial de Idiomas, los 632 de la Escuela de Adultos, los 170 de la Escuela Municipal de Música, los 80 alumnos vinculados al convenio con la Universidad de Jaén a través de la ULA Abierta y los más de 100 estudiantes de la UNED.

El alcalde ha señalado que las cifras de escolarización se mantienen en niveles similares a los del curso anterior, en un contexto en el que la población de Andújar se mantiene en torno a los 36.000 habitantes. «Tenemos una gran oferta educativa, desde los cero años hasta la universidad y la educación de adultos, con más de 7.100 plazas y 22 ciclos formativos», ha destacado Carmona, poniendo en valor la amplitud de las posibilidades formativas disponibles en la ciudad.

Entre las novedades de este curso se encuentra la reducción de la ratio a 22 alumnos impulsada por la Junta de Andalucía, que se inicia en Infantil de 3 años y se aplicará progresivamente. El alcalde ha explicado que la implantación gradual responde a la propia organización de los centros, ya que existen aulas de cursos superiores que mantienen actualmente ratios diferentes.

Durante su intervención, Francisco Carmona también ha querido poner el foco en la labor que desarrolla el profesorado y en la necesidad de seguir trabajando en la prevención del acoso escolar y el ciberbullying. En este sentido, ha destacado especialmente el trabajo que realizan los docentes en las etapas de Primaria y Secundaria y ha señalado la importancia de disponer de recursos y medidas que permitan a los centros abordar estas situaciones.

Otro de los asuntos destacados ha sido la climatización de los colegios públicos ante el incremento de las temperaturas. El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento encargará a los servicios técnicos municipales un estudio de la situación de climatización de todos los centros educativos públicos de Andújar para establecer las actuaciones necesarias y sus prioridades.

Carmona ha explicado que algunos centros ya disponen de aulas y espacios climatizados y que en otros se están desarrollando actuaciones, como en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. A partir del próximo año, el Ayuntamiento prevé avanzar progresivamente en la ampliación, mejora y puesta en marcha de sistemas de climatización en los colegios públicos, dentro de las competencias municipales de mantenimiento y conservación.

«Las temperaturas son cada vez más elevadas y tenemos que adaptar nuestros centros a esta realidad. Vamos a estudiar la situación de todos los colegios y, a partir del próximo año, iremos actuando de forma progresiva y según las prioridades que establezcan los servicios técnicos», ha señalado el alcalde.

El curso escolar ha comenzado así con los centros funcionando con normalidad y con una oferta educativa que supera las 7.100 plazas en el conjunto de enseñanzas que se desarrollan en Andújar.