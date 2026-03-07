El torero David Galván relata su éxito pese a las cogidas y la vocación tardía

Pese a una noche desapacible, un nutrido grupo de aficionados al mundo de la tauromaquia se congregaron este viernes por la noche en la sala ... de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome, convocados por la peña taurina de Andújar Benjamín Sorando, dentro de sus XI Charlas Taurinas.

El protagonista fue en esta ocasión el diestro de San Fernando, David Galván, quien desglosó ante los asistente su exitosa trayectoria y de las turbulencia que ha solventado para brillar en el mundo del toro. El acto estuvo conducido por el crítico taurino, Luis Miguel Parrado, como reconoció el propio Galván ha sido clave en carrera como diestro, porque lo siguió muy de cerca desde sus comienzos.

David Galván relató que su vocación se despertó a los 14 años una tarde que estaba presenciando por Canal Sur TV un festejo de promoción de novilleros. Pese a que se inició tarde, derrochó esfuerzo, ganas y un estilo diferencial que ya mostró como novillero y en la alternativa de Sanlúcar de Barrameda con Ruiz Miguel y Ponce. Pese a las 14 cornadas recibidas, ese espíritu indomable la ayudó a superar las dificultades, hasta llegar a la exitosa temporada de 2024, que lo consagró como un toreo de futuro, quien ya en su época de becerrista apuntó maneras.