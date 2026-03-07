Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Galván durante su tertulia con Luis Miguel Parrado. GONZÁLEZ

El torero David Galván relata su éxito pese a las cogidas y la vocación tardía

TOROS ·

El diestro de San Fernando asistió a las XI Charlas de la Peña Taurina Benjamín Sorando de Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 7 de marzo 2026, 11:19

Comenta

Pese a una noche desapacible, un nutrido grupo de aficionados al mundo de la tauromaquia se congregaron este viernes por la noche en la sala ... de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome, convocados por la peña taurina de Andújar Benjamín Sorando, dentro de sus XI Charlas Taurinas.

