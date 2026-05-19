Andújar siguió la tónica general andaluza a la hora de depositar su voto en las urnas. Sin agobiar al personal con cifras y datos, les ... digo que el PP dobló en votos al PSOE y cuadriplicó a Vox, siguiéndole, eso sí, Adelante Andalucía y luego Por Andalucía, preguntándonos por los votos del otro andalucismo que en Andújar se empeña y se empeña de forma infructuosa y aunque le añada titulillos, solo consigue unos centenares de votos que no sólo no suman, sino que restan.

Alguna vez, así lo esperamos, la portavoz y única representante en la actual Corporación Municipal caerá en la cuenta que el andalucismo, en esta localidad y en el territorio andaluz, en general ha cambiado de posición; de tanto querer parecer de izquierdas, ha acabado siéndolo de verdad, Ahora bien, si estos han sido los resultados de las votaciones del pasado domingo a la Comunidad Autónoma, definiendo de forma rotunda un panorama político donde Vox de Abascal sube pero mucho menos que los suyos esperaban, cual es la imagen, trasferida a nuestra localidad, pues a tenor del panorama nacional, el señor Sánchez no convocara elecciones generales hasta pasadas las municipales y sino al tiempo. Con ello va a acabar hasta con los posibles candidatos y tendrán que echar mano a la vieja guardia. La noche de marras, es decir, la del paso domingo, a nivel local, no nos pudimos 'cenar' ni una sola declaración.

El ganador, porque lo fue, señor Estrella acompañaba a su candidatura donde debiera estar, en la capital, sin olvidar que su ciudad había sido un bastión importante de los votos del PP, sin que hiciera mella tanto infundio y declaraciones malintencionadas sobre salud y más concretamente sobre el hospital Alto Guadalquivir; que no es la joya de la corona, todos los sabemos, pero anda que no hay temas pendientes desde hace cuarenta años y eso que algunos se han solucionado. La verborrea local poco o nada ha influido a la hora de depositar el voto en las urnas los iliturgitanos que saben lo que quieren para la tierra andaluza han superado en votos los resultados de vox de las pasadas andaluzas y duplicado los resultados de las municipales.

Si el PP continua en sus casi nueve mil votos quiere decir que la política nacional y autonómica le mantiene, casi lo mismo que la local, mientras que PSOE, se ve influido por ambas, hasta tal punto que en las locales sus resultados van decayendo y podemos pensar que no solo por el candidato de la zona. Me consta que extrapolar los resultados de una convocatoria a otra es un tanto cienciaa ficción, pero no estamos tan lejos de las próximas y si algo lejanos de las pasadas, teniendo en cuenta que en las generales, el malabarismo de Pedro Sánchez es un factor todo influyente. Hasta aquí y en el día de hoy, Andújar ha seguido la tónica de Andalucía. Con su voto ha sumado al éxito del PP jiennense y por ende al andaluz, pues no en vano su candidatura incluía a uno de los políticos con más tirón que han pasado por la política local. El ascender de Jesús Estrella un peldaño más, ya es una realidad, pero conseguir el siguiente estará en manos del presidente de la Junta y sus circunstancias. Hasta ahora, estábamos acostumbrados que cuando un político saltaba de lo local lo hacía con grandes zancadas de escalones. Estrella nos tiene acostumbrados al paso a paso, con trabajo concienzudo y crecido ante la dificultad. Ahora tiene la siguiente en un Parlamento que no creemos nada fácil.