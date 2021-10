A LA TERCERA

No sé si es desidia, desinterés o falta de información. Lo cierto es que se han necesitado de tres convocatorias desde la Consejería de Cultura, para que en Andújar nos enterásemos que existían unas convocatorias de ayudas al Patrimonio de Arte Sacro; en este caso, sí aprovechado, cuando se trata de actividades relacionadas con el mundo cofrade, ya sean exposiciones, conciertos o publicaciones.

Eso de que unidos somos más fuertes, CUESTA en este pueblo de individualismos, ni aun teniendo como responsable a alguien de la ciudad. Otoño Cofrade se inició en el domingo con lleno a tope en la Plaza de España, invitaciones agotadas y público alrededor para escuchar a «Las Cigarreras» de Sevilla. El cartel de lujo de los conciertos, en los que no podía faltar la banda local «Maestro Amador», ha sido elaborado por la Agrupación de Cofradías del Arciprestazgo de Andújar, en colaboración con las cofradías, 16 en total y ha sido un trabajo elogiado por el propio delegado territorial de Cultura y Patrimonio, el iliturgitano Jesús Estrella en la presentación del extenso programa, lo que da testimonio de que del proyecto presentado por valor de 76.000 euros se le haya concedido el 96% de la misma, cuando por el número de cofradías, le correspondía una cantidad de 80.000. Es una oportunidad para la ciudad de Andújar, que el delegado calificó de inversión, que no de gasto.

El mundo cofrade, muy arraigado entre los iliturgitanos, sobre todo desde el último cuarto del pasado siglo, tenía ganas de actos, música y cuanto se relaciona con el mundo cofrade, como lo prueba el que no sólo el primer concierto y el segundo del próximo domingo sean de éxito asegurado, sino que dos han sido ya las manifestaciones en la calle, el Rosario Vespertino con la imagen de su nombre y los traslados, ida y vuelta de su capilla a la parroquia de San Miguel de la titular del Buen Remedio para su triduo ante la inseguridad de la bóveda de su recinto, que ha contado, no sólo con un buen número de sus cofrades, sino de fieles devotos en general.

Pero volviendo a la implicación, que sepamos por primera vez, de la consejería de Cultura en las actividades del mundo cofrade, señalar que además de la Agrupación, como conjunto, también habrá cofradías que disfruten de la subvención a título individual. Así la de la Esperanza, que se encuentra celebrando su 75 Aniversario, abre hoy una exposición de enseres. Como no podía ser menos, las dos cofradías, la de la Patrona la Virgen de la Cabeza y la del Patrón San Eufrasio, también serán beneficiarias; concretamente la primera con la edición de la revista «Mirando Al Santuario», que lo hace de forma anual. Por si alguien me lo reprocha, señalar que, en cierta ocasión, hace ya algunos años, la Matriz ya fue subvencionada en un extraño proyecto que no quedó muy claro y que nunca supimos a ciencia cierta si se cobró o en que se gastó. En esta ocasión, «Otoño Cofrade» está perfectamente desglosado y cuantificado para que no existan dudas.

La duda nos acecha en si seremos capaces de aprovechar, no esta convocatoria, sino la que existe para Patrimonio Sacro y las propias cofradías o las parroquias van a ser capaces de lanzarse, como ya lo han hecho otras de la provincia y aprovechar la buena coyuntura y predisposición de la Junta de Andalucía, a través de su consejería de Cultura y Patrimonio, para restaurar o mejorar algunas de sus deficiencias en sus templos o enseres, de todos conocidos. No olvidemos la frase del delegado «esto no es gasto, sin inversión» No olvidemos tampoco, y ahí juega su papel el Ayuntamiento, que está pendiente el informe del estado de la capilla del Antiguo Hospital y que la Junta de Andalucía está en estos tiempos actuando en la rehabilitación del conjunto del edificio, por si tuviera que añadir unos euros más al proyecto, de ser necesario.

Lo que no ha sido a la tercera, sino a las mil y una es que el Estado contemple en sus Presupuestos Generales, una partida para la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional, que a lo mejor, hasta la vemos construida.