Prueba de salto de vallas en el Meeting Jaén Paraíso Interior 'Memorial Francisco Ramón Higueras' del año 2024. GONZÁLEZ

La tentativa de instalar césped artificial en el polideportivo municipal genera respuesta social

POLÉMICA ·

El proyecto inicial del equipo de gobierno suscita un rechazo del PSOE, clubes deportivos y expertos ante los perjuicios que advierten

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Miércoles, 7 de enero 2026, 13:16

Comenta

Reacciones de rechazo a la tentativa del Gobierno Municipal de instalar césped artificial en el campo Sebastián García Laguna, donde hay una partida económica sustanciosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

