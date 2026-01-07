La tentativa de instalar césped artificial en el polideportivo municipal genera respuesta social

Reacciones de rechazo a la tentativa del Gobierno Municipal de instalar césped artificial en el campo Sebastián García Laguna, donde hay una partida económica sustanciosa.

El alcalde, Francisco Carmona, anunció en la presentación de los Presupuestos de 2026 que se prevé instalar el césped artificial para acabar con del deterioro progresivo que sufre todos los años la hierba natural del estadio y que dificulta la práctica del fútbol. En este sentido, constató que ya son 20 los años con problemas de mantenimiento del césped natural y argumentó que se pretende satisfacer las reivindicaciones de los aficionados al fútbol en la ciudad.

Pues bien, la respuesta no se ha hecho esperar. El PSOE de la ciudad lamenta el planteamiento del equipo de gobierno de implantar césped artificial en el campo del Sebastián García Laguna del Polideportivo Municipal, porque alerta que después de más de dos décadas, podría perder la oportunidad de seguir celebrando eventos deportivos de primer nivel.

«Se trata de una pésima decisión basada en la incapacidad y en el desinterés del gobierno local, el cual pretende atajar los problemas de mantenimiento por la vía fácil y rápida, sin tener en cuenta los perjuicios que ello puede llegar a causar», ha explicado su portavoz municipal, Manuel Vázquez. La formación política de la oposición ha mostrado el respaldo a los clubes y colectivos que podrían verse afectados por este cambio del césped natural, «teniendo también en cuenta, que, con esta decisión, será imposible recuperar encuentros tan importantes como el Meeting Internacional de Atletismo que anualmente congregaba a cientos de deportistas», considera.

Que dicen los clubes

El Club Atletismo Antorcha ha manifestado públicamente su oposición frontal a la decisión del Ayuntamiento de Andújar de sustituir el césped natural de la pista de atletismo por césped artificial. «Esta actuación no solo perjudica, sino que condena directamente al atletismo en Andújar.»

Desde el club se añade que la eliminación del césped natural impide el trabajo de los lanzadores, bloquea el entrenamiento de los atletas de prueba combinadas y anula gran parte del trabajo técnico y pedagógico de la escuela de atletismo, especialmente con menores. «Hablamos de seguridad, de progresión deportiva y de formación real, no de estética ni de comodidad». Subraya que esta decisión impide la celebración de competiciones oficiales de cualquier nivel. «Andújar quedará fuera del calendario federativo, perdiendo campeonatos, controles eventos autonómicos y nacionales». Pues incide que esta circunstancia supone un impacto económico directo en el sector hotelero, bares, restaurantes y comercios de la ciudad, que cada año se benefician de la llegada de atletas, familias y clubes de fuera.

«A todo ello se suma una realidad ya insostenible con la masificación extrema de la instalación». El Club Atletismo Antorcha hace esta argumentación porque apunta que en la pista conviven dos clubes de atletismo, equipos de baloncesto y fútbol sala, gimnasios híbridos, atletas independientes, opositores y usuarios ocasionales. «Reducir espacios útiles es empeorar un problema grave, aumentar el riesgo de lesiones y deteriorar la convivencia deportiva», avisan desde el Club Atletismo Antorcha. Pues el otro club, el CD Raíces, manifiesta una profunda preocupación por la inclusión de esta actuación en el próximo ejercicio. «Andújar cuenta con dos clubes de atletismo, con resultados a nivel provincial, territorial, nacional e internacional en numerosas disciplinas», alega. También reseña que a las carencias ya existentes en las instalaciones, como la falta de espacios adecuados para el almacenamiento del material deportivo, «se suma el elevado sobre uso de la pista debido a la gran cantidad de usuarios». Esta entidad apunta a la imposibilidad de organizar competiciones oficiales homologadas, «nos deja con menos espacio para entrenar, deja fuera a los lanzadores del club y atletas de pruebas combinadas, y sobre todo a la iniciación en este deporte».

El CD Raíces demanda una mesa redonda entre el Órgano de Deportes del Ayuntamiento, la Diputación y demás entes públicos para tener una mesa redonda sobre este tema y deplora que no se le haya informado.

Catedráticos y expertos exponen que el césped artificial posee sustancias contaminantes y eleva las temperaturas, algo que desaconsejan para la práctica deportiva, sobre todo en verano.