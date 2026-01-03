Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Teatro está cerrado. González.

El Teatro Principal está llamado a convertirse en gran referente cultural

CULTURA ·

En marzo están previstas el final de las obras de climatización y reforma y se apresta a la apertura del Museo Miguel Fuentes del Olmo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 3 de enero 2026, 18:33

Este año 2026 recién estrenado, el Teatro Principal está llamado a tener su protagonismo, por diversas circunstancias.

La concejalía de Cultura espera tener listas las ... obras de la climatización y reforma, iniciadas al principios del pasado verano, para este mes de marzo y así tener la oportunidad de recobrar la programación cultural en este recinto que se ha visto muy limitada. El salón de actos de la SAFA ha dado cobijo a las actividades tradiciones que se venían desarrollando en el Teatro Principal como la Gala del Deporte, el reciente concierto de Navidad, o el Certamen de Jóvenes Flamencos 'Ciudad de Andújar'. La obras, que han supuesto una inversión de 300.000 euros, pretenden solventar un mal endémico que soporta este recinto, desde su puesta en marcha en el año 2006. Los asistentes que iban a presenciar los espectáculos, se quejaban del frío que pasaban en invierno y de las altas temperaturas incluso en meses primaverales. También se han reformado los vestíbulos y para este año se van a destinar uno total de 200.000 euros para el diseño de una programación.

