El Teatro Principal está llamado a convertirse en gran referente cultural

En marzo están previstas el final de las obras de climatización y reforma y se apresta a la apertura del Museo Miguel Fuentes del Olmo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 3 de enero 2026, 18:33

Este año 2026 recién estrenado, el Teatro Principal está llamado a tener su protagonismo, por diversas circunstancias.

La concejalía de Cultura espera tener listas las ... obras de la climatización y reforma, iniciadas al principios del pasado verano, para este mes de marzo y así tener la oportunidad de recobrar la programación cultural en este recinto que se ha visto muy limitada. El salón de actos de la SAFA ha dado cobijo a las actividades tradiciones que se venían desarrollando en el Teatro Principal como la Gala del Deporte, el reciente concierto de Navidad, o el Certamen de Jóvenes Flamencos 'Ciudad de Andújar'. La obras, que han supuesto una inversión de 300.000 euros, pretenden solventar un mal endémico que soporta este recinto, desde su puesta en marcha en el año 2006. Los asistentes que iban a presenciar los espectáculos, se quejaban del frío que pasaban en invierno y de las altas temperaturas incluso en meses primaverales. También se han reformado los vestíbulos y para este año se van a destinar uno total de 200.000 euros para el diseño de una programación.

Museo Fuentes del Olmo Yeste año 2026 recién estrenado, puede ser ya el definitivo para la puesta en marcha del Museo de Arte Abstracto Fuentes del Olmo, un proyecto que lleva coleando desde hace ocho años. La reunión que se va a producir el día 12 de enero entre el Ayuntamiento y miembros de la Asociación Museo Miguel Fuentes del Olmo puede ser la definitiva, porque en el seno del colectivo hay malestar por el retraso de la apertura de este espacio escénico. El pasado año 2025 era el elegido para su puesta en marcha, pero desde el Consistorio se decidió esperar por las obras de reforma y climatización. El Museo Miguel Fuentes del Olmo pretende integrar una colección formada por un centenar de obras de este artista iliturgitano con una gran proyección nacional e internacional. La pandemia y los distintos procesos electores retrasaron su inauguración, algo que llegó a preocupar el propio Fuentes del Olmo, quien se entrevistó con el alcalde, Paco Carmona. En la ciudad se constituyó la Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo, con la finalidad de divulgar la obra del escultor iliturgitano, referente del arte contemporáneo español como introductor de la escultura abstracta en Andalucía. Pero es más, la intención del actual equipo de gobierno es que el Teatro Principal albergue también obras de otro grande del mundo de la escultura que ha dado Andújar, Antonio González Orea. El museo que guardaba sus figuras y que daba su nombre, ubicado en el antiguo convento de las Capuchinas, ha sido objeto de una reforma por humedades y será cedido a la Cofradía Matriz. Informes técnicos aconsejan este hecho.

