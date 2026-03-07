El Teatro Principal de Andújar reabre sus puertas

El Teatro Principal de Andújar vuelve a abrir sus puertas tras varios meses de obras, permitiendo que la ciudad recupere uno de sus espacios culturales ... más emblemáticos.

La reapertura marca el inicio de una nueva etapa para este escenario histórico, que volverá a convertirse en uno de los grandes referentes de la vida cultural de Andújar. La actuación ha permitido resolver de forma definitiva la climatización del edificio, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos, gracias a una inversión cercana a los 500.000 euros. Durante el acto de inauguración, presidido por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, el regidor ha destacado el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para culminar esta intervención.

El alcalde también agradeció el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Cultura y la implicación de su responsable, Azucena Cepedello, en el impulso y seguimiento de estas actuaciones. «Quiero reconocer el esfuerzo y la dedicación del área de Cultura y de su concejala para que esta mejora tan necesaria para la ciudad sea hoy una realidad», ha afirmado.

Además de la climatización, las obras han incluido la remodelación de distintas estancias del teatro, como el vestíbulo, la entrada principal y la zona de taquillas, espacios que han sido renovados para ofrecer una imagen más moderna, funcional y acorde con la importancia de este enclave cultural. Estas actuaciones contribuyen también a mejorar la experiencia del público y a reforzar el papel del teatro como uno de los escenarios culturales más representativos de la ciudad.

La intervención permitirá que el teatro vuelva a acoger una programación estable de espectáculos escénicos, musicales y culturales, recuperando así su papel como uno de los principales espacios de encuentro cultural de Andújar.

La reapertura se celebró con una cita muy especia, ya que el el telón se levantó este viernes con la representación de la ópera La flauta mágica, primera de las obras que vistió de gala el Teatro Principal en esta nueva etapa.

● PROGRAMACIÓN

La programación marcó la reapertura y los primeros meses de actividad, una oferta «diversa, de calidad y pensada para todos los públicos». La temporada arrancó este 6 de marzo con «La Flauta Mágica», adaptación de la célebre ópera de Mozart, y continuará con espectáculos musicales, teatro contemporáneo, danza, comedia, suspense, títeres y monólogos. Entre las propuestas destacan el musical «Un siglo de magia», la comedia de suspense «Escape Room», la obra visual «Check Out» con motivo del Día Mundial del Teatro, la danza flamenca de Rafaela Carrasco con Creaviva, el ciclo de humor «Risas por Andújar» en mayo, y grandes citas escénicas como «Camino a la Meca» protagonizada por Lola Herrera, «Asesinato en el Orient Express» con Juanjo Artero, y el espectáculo familiar de títeres «Yo, Tarzán», que cerrará la temporada en junio