El talento empresarial y comercial se cita en la Feria de Andújar

El sector comercial y el talento empresarial de Andújar se dieron cita ayer martes en la convivencia organizada por la Cámara de Comercio de Andújar, ... en la caseta La Jarana, con motivo de la Feria de Septiembre, que ayer echó su cierre.

Al encuentro asistieron el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Javier Carazo; el diputado provincial de Empleo, Luis Miguel Carmona; miembros del equipo de gobierno y de los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento, empresarios y comerciantes de la ciudad, así como exponentes de colectivos sociales y religiosos.

Retos

El presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, indicó a ANDUJAR IDEAL que ayer se trató de recuperar el tradicional encuentro de la entidad cameral con la sociedad iliturgitana en la Feria. Camello reconoció que afronta con optimismo el presente de la Cámara de Comercio de Andújar, «queremos continuar con el gran legado que nos dejó Eduardo Criado que fue un hombre importante a nivel nacional dentro de las cámaras», constató.

Camello indicó que los retos de cara al futuro más inmediato son abrir la Cámara de Comercio a más trabajadores y autónomos de la zona, organizar cursos formativos y captar más recursos para la ciudad. «Aquí todos tenemos un objetivo común, que es mejorar el día a día de Andújar a través de un trabajo corporativo», indicó.

Nuevos aires a la Feria

La caseta La Jarana ha imprimido otro carácter a la Feria de Septiembre desde su inclusión en e año 2024. La idea surgió de un grupo de amigos que querían formar una caseta en la Feria. Montaron unas instalaciones dignas, diferentes, con aire acondicionado con la intención de potenciar la feria de mediodía. Al final la conforman 65 personas de todas las edades y varias profesiones.

Aparte de las comidas de calidad que se han ofrecido en el seno de la caseta, se ha potenciado el traje de gitana, como forma de fortalecer las tradiciones. Su presidente, Luis Pérez, ha señalado que ha vivido una de as ferias más calurosas que recuerda. «Pero la climatización ha funcionado en nuestra caseta, los servicios municipales nos han ayudado y la caseta ha tenido un gran afluencia con las actuaciones musicales, sobre todo por las tardes», precisó.