Surge la unión vecinal y cofrade en las Vistillas para fomentar la convivencia y la solidaridad

La solidaridad y la fraternidad se van a dar la mano en una noche muy especial. La Cofradía de la Soledad y Entierro de Cristo ... ha diseñado la I Velá Soleana Solidaria, una iniciativa que organiza junto a la Asociación Vecinal San Bartolomé-Las Vistillas, con el objetivo de compartir una velada de convivencia, tradición y compromiso con quienes más lo necesitan. Será una noche para disfrutar en familia y entre amigos, con música, ambiente festivo y el mejor espíritu de colaboración. Todo lo recaudado irá destinado a la labor que realiza la Asociación Montilla Bono.

Esta actividad solidaria y lúdica tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde de este sábado día 27 de junio en el Parque de Las Vistillas. El presidente de la Asociación San Bartolomé-Vistillas, José Antonio Gómez, dijo ayer en la presentación que se va a realizar una tómbola benéfica, con la colaboración de varias empresas. Gómez ahondó en los valores de convivencia y solidaridad que adornan a esta iniciativa, donde también se implica el Consistorio.

Un lugar propicio

La hermana mayor de la cofradía de la Soledad, Fructuosa Rodríguez, destacó las bondades que posee el parque de Las Vistillas para la realización de esta jornada benéfica, donde la música y la diversión tendrán su protagonismo. Agradeció el papel que desempeñan los colaboradores en esta actividad. A las nueve de la noche está prevista la actuación de Los Bailongos. Una hora más tarde, irrumpirá el flamenco con las actuaciones del cantaor Manuel Santamaría 'Lloris 'Soleao' y de Manuel Castro 'El Moro' a la guitarra. Cerrarán la velada 'Los Canallas' . Este evento solidario entronca con la filosofía de la nueva directiva del colectivo vecinal de dinamizar el entorno y fortalecer las tradiciones.

La representante de la Asociación Montilla Bono, Lola Gallardo, agradeció que los organizadores de esta iniciativa hayan pensado en el colectivo que trabaja por mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con problemas de parálisis cerebral que, debido a la carencia de servicios a nivel provincial y a la imposibilidad de acceder a los mismos. La asociación inicia el día 1 de julio la escuela de verano con niños que tienen necesidades especiales, junto con el Ayuntamiento. Hay un total de 20 plazas disponibles y se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto