LOS SUFRIDOS NÚMEROS

Como era de esperar, los Presupuestos Municipales para el próximo año 2023 salieron adelante con el voto de los concejales que componen el gobierno en el Ayuntamiento, es decir PSOE y Unidas Podemos; la oposición, como es de lógica, PP y Andalucía por Si votaron en contra: No olvidemos que los presupuestos de las Administraciones, son según el color con el que se miran, amén de que los números son muy sufridos y lo mismo sirven para superávit, que para déficit. Que los gobernantes los vean como los mejores para los iliturgitanos, sin subir impuestos y reduciendo deuda, no quiere decir que la oposición los vea falta de inversiones y no con las suficientes partidas para mejorar los servicios que se prestan.

Que aumenten las partidas destinadas a los sectores productivos y tejido social, no quita para que los polígonos industriales, y no sólo los de titularidad privada, estén que da pena, o que esos servicios conveniados no se rentabilicen y se tengan los edificios en las mejores condiciones. Tal es el caso del cementerio de titularidad municipal, pero que cedido en su día el servicio a una empresa privada, ahora las deficiencias no se sabe a quién corresponde subsanarlas y en de donde hay que sacar el presupuesto para ello. Que el presupuesto sea lo suficientemente ambicioso, según la concejal del área, como para contribuir a la recuperación socioeconómica de Andújar, no significa que la concejal andalucista diga que los jóvenes y los inversores no ven atractivos y cada vez la ciudad pierda más pujanza. O que cuando se dice que no se suben los impuestos, el portavoz del PP afirme que los ciudadanos aportan con sus impuestos un total de 25, 2 millones de euros, dos más que el año pasado y seis más que en el 2015. Lo que significa que se les cobra más a los vecinos.

Lo de la reducción de la deuda que dice el gobierno municipal, la andalucista añade que a costa de incrementarlas con los bancos. Un gobierno que hace 50 modificaciones de crédito es poco fiable para los populares y encima deja nueve millones los que no se han ejecutado en inversiones, en este año 2022. Aunque según la oposición son pocas las ayudas que desde el Consistorio se presta al comercio, últimamente el bono comercio parece que ha funcionado como incentivo de incentivar las compras y ahora han puesto en funcionamiento el «rasca»

Con estas y otras muchas actividades, creadas entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio e Industria de Andújar y las distintas asociaciones comerciales y de hostelería de la ciudad propiciarán una campaña de Navidad, que aparte de ser amplia, pretende convertirse en atractiva para la ciudadanía y los vecinos de los municipios cercanos, con la aspiración de que sea una realidad lo de la capitalidad comarcal y comercial de Andújar, que hoy compite con grandes ciudades cercanas.

También los comerciantes de la Plaza de Abastos piden una acción estratégica con la nueva directiva que los aglutina y quieren convertir el recinto en un lugar estratégico y se puede convertir en un centro neurálgico y gastronómico atractivo para la ciudad y la comarca, no en vano es un edificio catalogado y existe un documento que data del año 2009, donde se definía una estrategia comercial para convertir a la Plaza de Abastos en un foco de atracción para la compras. Si bien es cierto que las distintas corporaciones municipales han realizado una serie de obras para minimizar los déficits del recinto, no ha dejado de ser un parche, Mientras se consigue la ayuda municipal en todo cuanto les han pedido los propietarios de la mas de treintena de puestos, ellos también han diseñado su campaña navideña. Al fin de intentar que, al menos en estos días se convierta en el centro de las compras.

Es de esperar que esta posibilidad, que depende única y exclusivamente de la voluntad municipal, no ocurra como con el camino de Valtodano que años se han pasado sus usuarios asistiendo a los plenos de la Corporación a pedir su arreglo y al fin se ha llegado al acuerdo entre Confederación y Ayuntamiento para su arreglo. Merecido se lo tenían después de aguantar tanta verborrea. Y esa reivindicación no era a la Junta, pero si estaba en la lista de las históricas.