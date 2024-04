Subimos peldaños

Inmersos en lo que ha venido a denominarse Pórtico de Romería, es de subrayar que en esta edición hemos subido peldaños en lo que a nivel cultural e histórico se refiere. Sin desmerecer anteriores años, en su más de una treintena, es de subrayar que la implicación de quienes conforman este Pórtico y colaboran con sus actividades se lo han currado.

En este caso, el Ayuntamiento es un coordinador, aunque también ponga su parte, como es el caso de la designación y por tanto acto de imposición de lo que se llaman «Romeros». Este año, curiosamente con la designación de dos «Romeros de Oro», pero no del «Año», como marca el protocolo de concesión, si bien es verdad que en otras ocasiones ha sido al revés. Pero tenía sentido, como afirmó el alcalde Paco Carmona en su anuncio. El sacerdote Pedro Montesinos, natural de Torres recientemente trasladado a la capital de la provincia, tras su paso por Andújar, como párroco de San Miguel y Santa María y además Arcipreste de la ciudad, recibió en su «casa» de Santa María a la imagen de la Virgen de la Cabeza del Santuario, en sus tres bajadas, siendo «un gran anfitrión», además de dejar una gran huella de su paso por estas tierras marianas; no tenía sentido que no fuera este año. El otro «Romero de Oro», monta tanto, tanto monta, José Carlos De Torres , nacido en Andújar es doctor en Filosofía y Letras, investigador científico del CSIC, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y consejero del Instituto de Estudios Giennenses (IEG); su vinculación con la Romería le viene de nacimiento, habiendo sido pregonero en 1983 y escrito numerosos artículos sobre la Virgen de la Cabeza; es además el único hijo del doctor en Medicina e historiador Don Carlos De Torres Laguna, de cuyas fuentes bibliográficas han bebido todos los historiadores andujareños.

Una aportación al Pórtico de 2024 ha sido la presentación libro «Panegírico historial, celebrativo y oferente en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Siglos XX y XXI«, del que son autores Francisco Fuentes Chamocho, todo un doctor en conocimiento sobre la Virgen de la Cabeza y sus aconteceres y Ramón Utrera, todo un técnico en la materia, que fue presentado, nada más y nada menos que por también un hijo de Andújar, doctor en Filología Hispánica en la Universidad de Málaga, Francisco Manuel Carriscondo, y autor del prólogo, que le denominó una: «Enciclopedia de las de antes», pues se trata de una auténtica enciclopedia y consulta y muestra la dimensión romera de los siglos XX Y XXI que da a conocer cultos, alabanzas, fiestas y ofrendas de la Virgen de la Cabeza, de la Patrona, que se asienta sobre la Cofradía Matriz, el Santuario y el Ayuntamiento de Andújar, los tres principales agentes que han mantenido viva la devoción a La Morenita. Los fondos irán destinados a sufragar los gastos de la celebración del octavo centenario de la Aparición.

A este relevante acto, se sumo, el día después, el emotivo homenaje que la Asociación Mariana de Anderos dedicó al joven con parálisis cerebral, Dani Pérez, que culminó el camino al Santuario, por el viejo camino de Herradura, en el acto de presentación de su cartel, obra del profesor José Reinoso y consiguiente pregón del director territorial de Cana Sur en Jaén Lorenzo Canales, presentado por el anterior pregonero, Pepe da Rosa. Ni que decir tiene, que en sus más de treinta años, siendo reportero en la transmisión de la Romería, Lorenzo Canales describiera minuciosamente la sensación que se experimenta debajo de las andas. Con el coro del IES Nuestra Señora de la Cabeza, el profesor Reinoso, autor del cartel, describiría su obra, con una composición musical. Javier Moya, presidente de los anderos no pudo estar más satisfecho, con un acto que cada año se engrandece más y que no solo cuenta con el apoyo de los miembros de la Corporación Municipal y de la Real Cofradía Matriz, sino también con la persona de Jesús Estrella, delegado del gobierno de la Junta, al que su época de alcalde le tienen en gran estima.