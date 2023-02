La subida de la carestía de la vida golpea fuerte en la zona

La inflación y la cola de la pandemia del coronavirus han causado estragos en la población y los sectores económicos del municipio. Así se desprende del testimonio de personas que trabajan en las instituciones humanitarias del municipio, que han sido testigo del incremento de las necesidades entre sus convecinos.

Miguel González de Miguel, responsable del colectivo VAS (Voluntariado de Acción Social) de Andújar y Comarca ha percibido como a la gente le cuesta cada vez más llegar a final de mes. «Hemos venido notando que cada vez de colocan en las colas a los que denominamos 'pobres vergonzantes', pequeños autónomos a los que les da mucho apuro tener que venir a pedir», confiesa Miguel. Este colectivo humanitario también atiende a transeúntes, a ciudadanos de Andújar y comarca y se involucran en campañas solidarias internacionales como el envío de material a los afectados por el terremoto de Turquía y Siria a los refugiados de la guerra de Ucrania.

La iglesia Evangélica es una de las entidades que se encarga en el municipio de la coordinación del Banco de Alimentos. Su pastor, Benito Martínez, ha confirmado que se ha incrementado el número de familias que precisan de una ayuda. En la actualidad ayudan a unas 340 personas en el municipio. «La subida de los alimentos y la carestía de la vida está dificultando el día a día de las familias». Martínez testifica como la crisis económica de 2008 y la pandemia motivaron un cambio en el perfil de las personas que acudían a los servicios del Banco de Alimentos. «Sus ingresos no le pueden permitir pagar el alquiler, el agua, la luz y les queda un mínimo para los alimentos», reconoce.

Cáritas

El párroco Ángel Sánchez asumió la presidencia interina de Cáritas Interparroquial tras la muerte repentina el pasado verano del que fuera su presidente, Francisco Martínez. Este sacerdote ha sido testigo en primera persona de cómo cada vez acude más gente a las parroquias para recibir atenciones de Cáritas. Por cierto, pronto habrá nuevas personas al frente de Cáritas porque a falta de confirmación del obispado, el diácono permanente, Andrés Borrego, será su consiliario y Manuel Ruz, el presidente. Este último viene trabajando en Cáritas de la iglesia de San Bartolomé.

Paquita Sánchez, responsable del voluntariado del Centro San Vicente de Paúl, y una veterana referente en la ayuda al prójimo en el municipio, ha advertido como al centro pasa más gente. «Que no son los pobres que no hemos conocido toda la vida y que no encuentran trabajo y donde apoyarse». Sánchez se apena al comprobar como Andújar no ofrezca oportunidades de empleo a sus vecinos. También ha asistido a personas que como dice, «nunca ha tenido necesidad de pedir, porque aunque tengan ingresos, la carestía de vida ha subido mucho», apostilla.