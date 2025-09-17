Sónsoles Onega participará en un encuentro literario en Andújar

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar ha presentado hoy el encuentro literario con la escritora y periodista Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 con su obra 'Las hijas de la criada'. La cita tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Santa Marina y contará con la participación de la periodista cultural Amalia Bullner, quien dirigirá la conversación.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Azucena Cepedello, ha subrayado la importancia de este evento para la ciudad:

«Para Andújar ha sido un orgullo anunciar la presencia de una autora de la talla de Sonsoles Ónega. Este encuentro supondrá una oportunidad única para disfrutar de la literatura, reflexionar sobre nuestro pasado y reconocer el papel fundamental de las mujeres en la historia, a través de la sensibilidad de su escritura».

El encuentro ha sido planteado como un espacio abierto y participativo en el que el público tendrá la posibilidad de acercarse a la autora, conocer de primera mano su proceso creativo y dialogar en torno a su obra. La entrada será libre hasta completar aforo, y las invitaciones se podrán recoger en la planta baja de la Casa de Cultura.

Ónega, reconocida por su trayectoria en medios de comunicación y por títulos como Después del amor —Premio Fernando Lara—, Nosotros, que lo quisimos todo y Mil besos prohibidos, ha consolidado un estilo narrativo caracterizado por la cercanía emocional y la creación de personajes femeninos con gran profundidad.

En Las hijas de la criada, su última obra, la autora ha querido dar voz a aquellas mujeres anónimas que, con su esfuerzo cotidiano, sostuvieron a familias enteras y que rara vez han aparecido en los libros de historia.

Con esta presentación, el Ayuntamiento de Andújar reafirma su compromiso con la promoción cultural y ha invitado a la ciudadanía a participar activamente en una cita que promete ser un referente literario en la ciudad.