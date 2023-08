El sobresaliente que busca su oportunidad en el toreo

El diestro con sangre andujareña Enrique Martínez 'Chapurra' (aunque nacido en Madrid, se considera de Andújar al nacer su familia en la ciudad) anhela ser profeta en su tierra y reclama un hueco en el mundo del toreo, tan proceloso como apasionante.

El próximo día 8 de septiembre se cumplirá el 20 aniversario de la toma de su alternativa como matador de toros, precisamente en Andújar, donde comenzaron sus escarceos con el mundo del toreo. El escenario fue la plaza de toros iliturgitana, que cumple 125 años en plena feria septembrina. Pepín Liria y Víctor Puerto completaron la terna en aquella tarde inolvidable del 8 de septiembre de 2003 para Enrique. Los toros eran de la ganadería de Román Sorando, con incardinación en la serranía andujareña.

Enrique Martínez irá como sobresaliente en la corrida goyesca del próximo día 9 de septiembre en la Feria de Andújar, pero su deseo es torear en una corrida, y ya lo ha lanzado en infinidad de ocasiones. En los primeros años llegó a integrar algunos carteles taurinos, pero como apunta, «la cosa se fue complicando y empecé a figurar como sobresaliente, donde también maté a algunos toros», recuerda.

Aquella tarde en Olvera

'Chapurra' guarda en los recovecos más profundos de sus añoranzas algunos recuerdos, pese al reconocer que su trayectoria se ha ralentizado. Uno de los éxitos más reseñables sucedió hace algunos años en la localidad gaditana de Olvera, donde tuvo que lidiar un murlaco de un rejoneador al que le cortó las dos orejas y el rabo. Salió a hombros ese día junto a los afamados diestros 'El Cordobés' y Francisco Rivera Ordóñez. «Aunque no sirvió al final para nada, para mí supuso una satisfacción, porque me di cuenta que estaba preparado y no desentoné ante figuras del toreo», de ahí, que reclama su oportunidad de nuevo.

'Chapurra' ha pisado muchos alberos de ciudades importantes y de capitales de provincia (Madrid es su asignatura pendiente). Posee un espíritu de lucha inquebrantable y no se arruga pese a las graves cogidas que ha sufrido. Se postula como un profesional al que le gusta torear de manera clásica y apunta que lo considera una tarea nada fácil, porque reconoce que no siempre resulta como a uno le gusta. Este año ya le ha alistado en algunas corridas donde ha realizado esos artísticos quites al toro. Sale mucho al campo, donde los ganaderos le permiten que se entren en los distintos tentaderos. «Dentro de lo difícil que está todo esto voy defendiéndome, aunque yo lo quiero es torear y no solo soy el único», confiesa.

Eso sí, Enrique Martínez vive de sus numerosos compromisos como sobresaliente en los diferentes ruedos de España, «no me da para tirar cohetes y comprarme una finca, pero voy viviendo como una persona que se dedica a otra profesión», remarca el diestro madrileño con sangre andujareña.

Con primeras figuras

Su labor como sobresaliente le ha permitido conocer a las figuras del escalafón. En este aspecto señala que es difícil entablar una profunda relación con ellos, «cada uno va a lo suyo, porque te despides en la plaza». Matiza, no obstante que mantiene un 'feeling' y buen trato con algunos de ellos, como es el caso del 'Cordobés'.

Respecto al nuevo rumbo que ha tomado la plaza de Andújar con los nuevos empresarios, Enrique se muestra muy optimista porque conoce de la entrega y la dedicación de Antonio Sáez. Lo dice por la trayectoria de su anterior andadura. Por cierto, 'Chapurra', volverá a ese coso del que considera su pueblo, de nuevo como sobresaliente, como hiciera hace un año y medio, pero con la aspiración no muy tarde de hacer el paseíllo en traje de luces y como uno de los protagonistas del cartel. Es cierto que le ha tomado cariño a la labor encomendada, pero no rehuye de su sueño.