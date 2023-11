En medio del estruendo nacional, parece como si en Andújar, el director de la película de la vida cotidiana hubiera gritado eso de «Silencio Se rueda». Con los temas que han ocupado la actualidad, vinieran de donde vinieran, silencio político y hecho al canto, escena que se rueda. De todas ellas y por su importancia y trascendencia, los primeros pasos, en firme, para la creación del área logística de la ciudad, un área que ha ido y ha venido, durante ya décadas, como moneda de cambio político, guste o no a las siglas, desde aquella imagen en la que el entonces delegado de Fomento Sáez Mata(IU) se sentara junto al entonces alcalde Jesús Estrella,(PP) y pareciera que todo estaba hecho, sin darse cuenta que la alta esfera a la que correspondía tirar para adelante , la Junta (PSOE) no iba a consentir semejante triunfo.

De entonces acá, las idas y venidas han sido en demasía; hoy se me pasa el plazo, mañana llego tarde a la presentación, cuando los de arriba eran de nuestra cuerda, adelantándose, no sé ya si por la izquierda o la derecha, poblaciones cercanas como Linares o Guarromán. Ahora, y tras la celebración del Pleno de la Corporación, de carácter extraordinario, todo apunta a que vamos a tiro fijo, aunque quizás no sea este el término más acertado. En la sesión plenaria, silencio, vayamos a que salgan temas nada convenientes.; sólo la concejal andalucista se atrevió a sugerir a que el Consistorio presionara a la Junta para su constitución.

Y digo yo y dicen la ciudadanía, o ahora o nunca, vistos los mimbres con otros gobiernos. Para ello, ha hecho falta la aprobación inicial del PGOU y del Estudio Ambiental Estratégico en los terrenos del Sotillo, que no ´sé porque nos suena que nunca llegaron a hacerse o a presentarse en tiempo y forma, cuando debieron. Ahora, todo son ventajas,, desde la disposición del suelo, mas según el concejal Félix Caler «ya estamos empezando con la modificación del expediente para que los sectores tres y cuatro de este polígono senpongan a disposición de la Junta de Andalucía y el interés en desarrollar este centro logísticos», mostrado por ella. Que creará puestos de trabajo y riqueza, nadie lo duda Desde 2006 en que la Consejería de Fomento elaborase un estudio de viabilidad que eligió Andújar para la implantación de un área logística de Interés Autonómico y en 2017 firmara el convenio con el Consistorio, informó el alcalde Paco Carmona, si no ha llovido mucho, si que ha pasado demasiado tiempo.

Mientras tanto, continuamos, no con puestas en escena, sino con escenas reales, sacada de aquella célebre lista del medio centenar de peticiones a la Junta. La muralla avanza en su recuperación, ya son dos los torreones y parte del lienzo recuperado. Las cocheras, que en los años sesenta se construyeron y se vendieron a particulares, pronto dejaran de ser un obstáculo para completar su total recuperación. Del mismo modo, se ha abierto ya al público, para su uso y disfrute, las remodeladas Plazas de la Constitución y de España, estas con Fondos Europeos y obra del anterior gobierno municipal. Y como al actual lo que es del actual y al anterior, lo que es del anterior, la Plaza de España ha ganado en imagen a pesar de los «chorritos», pero la de la Constitución, dedicada aln personal infantil dicen los habituales usuarios, por parte de sus progenitores, que no ha sido del todo acertada. Lo que sí es de rogar, es que seamos conscientes y se respete como merece la obra y que se utilice como se ha previsto, una vez que nos aclaremos si es o no zona de bicicletas y patinetes eléctricos y vehículos despistados. La remodelación del tráfico en la ciudad se está pidiendo a gritos desde hace algún tiempo y ahora más. Aunque puestos a pedir, antes ni se mencionaba y ahora que está hecho un «primor» pedimos más para el edificio del Antiguo Hospital Municipal, porque lo de más especialidades está claro, lo que se nos olvida es aquella segunda unidad de urgencias que en el gobierno de la Junta nos quitó en 2012.

Las asociaciones de diferentes temas también han comenzado a moverse, como la de la antigua sociedad La Peña o la del Casco Antiguo, que no histórico que quiere recuperar la vida de antaño; ahí hay comercios y comerciantes que tienen mucho que aportar.

Mientras tanto, la Taurina continúa con su ciclo de charlas, y ha contado en estos días, con la figura de Espartaco, que por cierto, se interesó por el cuadro del Greco. A ver sihay quien se interese en el arreglo de la fachada principal del templo de San Miguel, que al haber quedado tan al descubierto, se le nota un arreglillo y los parroquianos ya pagaron la torre.