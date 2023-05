Es el siete uno de los números «Tótem» de la Biblia. Andújar, últimamente muy estrechamente ligada, en su definición, «Muy Mariana» al mundo religioso, debe ser por ello, por el que ha alcanzado dicho número en candidaturas a las elecciones municipales. Han idos surgiendo, por fragmentación, hasta llegar a este. Así a los dos tradicionales de PSOE y PP, añadimos la conjunción IU-Posemos, mas el andalucista, mas el nuevo, independiente que nos recuerda a aquella Agrupación Independiente Iliturgitana de 1979, una mezcla de todo lo que entonces no era UCD, PSOE y Partido Comunista. Hoy, años después, mientras en el resto de España se desglosan por la izquierda, aquí, en Andújar lo hacen por la derecha, casos de María Peinado por Voz y Curro Martínez por una candidatura independiente. Le sumamos la de Ciudadanos con Pedro Gallardo, La de IU-Podemos con Juan Francisco Cazalilla y el andalucista de Encarna Camacho y los grandes partidos de PSOE con Pedro Luis Rodríguez y del PP con Francisco Carmona Limón. Además, está la Ley de Hont, a la que con el paso del tiempo, parece que nadie echa cuentas y es la que se chupa los votos y no digamos ya los restos de las divisiones. Ante tal panorama, sentémonos a reflexionar en eso del voto útil y con toda libertad, eso sí, ejerzamos nuestro derechos.

Resulta curioso que todos anden con la cuestión de la industria, la instalación de empresas y semejantes, conscientes que Andújar es una ciudad carente de ellas, con mucho paro y que pierde población, especialmente jóvenes. Pero no toman conciencia de la realidad acuciante, que debiera hacer bajar la cabeza de vergüenza, especialmente a los grupos que conforman el gobierno municipal actual /PSOE y PODEMOS-IU, cuando vemos publicado en los medios de comunicación la empresa LUIS PIÑA, S.A. anuncia el inicio de la construcción de la nueva plataforma de distribución de productos frescos en Marmolejo ,todas las secciones duplicarán su capacidad de almacenamiento actual, El nuevo proyecto contará con más de 100 puestos de trabajo tanto directo como indirecto y dará un paso más en la capacitación de la plantilla con la creación de una nueva escuela de oficio para la formación de los futuros profesionales de productos frescos. Cómo es posible que, una empresa instalada en la ciudad de Andújar, hace ahora más de 50 años tenga que ampliar su negocio instalándose en la vecina población, porque a alguien con responsabilidad municipal se le olvido hacer sus deberes en tiempo y forma o simplemente no facilitó lo que se debería. Si no tomamos todos, conciencias, es como si el ciudadano iliturgitano dejara su responsabilidad en manos de quienes tienen, al parecer otros intereses, que no son los de la ciudadanía y que la ciudadanía acaba dando la espalda a quienes de verdad están dispuestos y pueden, porque no tienen lastres, realmente impulsar el desarrollo de esta ciudad.

Que se hayan ido doce millones de euros de euros de inversión de esta ciudad, nos debería doler a todos, como los 100.000 euros de multa de Patrimonio, por instalar un monumento en la zona BIC sin permiso de Patrimonio. A que jugamos y que nos jugamos el próximo día 28. Creemos realmente que un voto dividido, fragmentado, solucionara los problemas, sobre todos económicos, de esta ciudad. Todo no es romería ni vivas a la Virgen de la Cabeza, por muy presidente y a la vez candidato político que se sea y hallamos apurado hasta el último aliento de la manifestaciones religiosas que nos ha brindado el momento, Andújar debe ser Muy Noble, Muy Leal y hasta Muy Mariana, pero también debe ser una ciudad pujante, con recursos y recuperar esa cabecera de comarca que le fue propia y potenciar es Parque Natural como recuso turístico que le es propio. Reducir la deuda municipal está muy bien, pero saber gastar, saber en dónde y cómo lo gastamos, también. No podemos ser un día muy grandes, con todo de fabula y el resto del año mediocres. Amenazar con el miedo al cambio tampoco. Las urnas y los votos están para ejercerlo en libertad, pero sobre todo con responsabilidad y no perdido.

