Lo que siempre permance

Es curioso, pero a veces, lo que nunca pasa en el tiempo, lo que siempre permanece en su actividad es lo que menos reseñamos o menos trascienden. Las noticias políticas se suceden a diario y casi no dejan margen a las que por su importancia y trascendencia social, sí que la tienen. Es el caso de las llamadas ONGs o instituciones similares.

Días pasados, veíamos como desde la Casa Hogar de Cáritas en Andújar se daba a conocer el trato a los mayores en su Día Internacional; la labor de Cáritas y no sólo con los mayores es, a todos los niveles, encomiable, permanente y formadora. Dentro del seno de la Iglesia Católica, Cáritas es el máximo exponente de la importancia de los demás y de la figura del voluntariado. Los que más lo necesitan tienen siempre sus puertas abiertas, y no sólo a nivel económico o alimenticio. Pero no es sólo Cáritas.

La pasada semana, conocíamos el cambio del responsable de Cruz Roja en Andújar, Carlos Montero que se ponía como reto el potenciar el voluntariado en esta institución. Su labor humanitaria del nuevo presidente de la Asamblea Comarcal Cruz Roja Campiña Norte es ya conocida, lo mismo que reconocida a nivel provincial, incluso nacional, la labor de esta Asamblea. El Centro San Vicente de Paul, que cuenta con un gran apoyo dentro de la sociedad iliturgitana, ha atendido, en lo que va de año, a más de dos centenares de personas, han cubierto un total de 400 demandas, porque se les ofrece comida, aseo y pernoctación, de su programa de inserción laboral, se han beneficiado un total de ocho personas, de las cuales siete han terminado con éxito el ciclo formativo. El Centro de Acogida de San Vicente de Paúl cumplirá en el próximo año 2024 su 25 aniversario. Desde entonces ha pasado 20.000 personas y constatan como ha cambiado el sentido de la pobreza.

Por su parte, la Fundación ONCE, que allana el camino laboral de las personas discapacitadas, ha dado a conocer su programa Talentos, para fomentar, entre los empresarios, la contratación de este tipo de personas. Esta Fundación también lleva ya un cuarto de siglo implantada con este objetivo y presenta unos altos índices de formación y contratación, contando con la colaboración del Ayuntamiento, como ocurre con otras instituciones y sobre todo asociaciones de índole de salud.

Y lo que siempre permanece y no decae es las informaciones en torno a la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. Esta vez, con la elección al cargo de hermano o hermana mayor para la Romería de 2024, que en su día no contó con candidatura a tiempo y ha tenido que abrirse uno nuevo y elegir fuera de las fechas habituales, pese a que no se entiende muy bien si esta se presentó fuera o dentro del mismo.

El caso es que siempre la Matriz tiene que ser noticia, y no por lo habitual. Isabel Moya Ortiz, será la hermana mayor con el refrendo de 280 votos positivos de los 1720 cofrades con derecho al mismo. Cuando el Obispado confirme la elección, tomará posesión del cargo, que se espera para el próximo sábado, en la parroquia de San Miguel y su primer acto relacionado con dicho cargo, será el 12 de agosto, conmemoración de la Aparición. No es la primera vez que la elección de dicho cargo tiene lugar fuera del tiempo contemplado en los Estatutos, ni siquiera la primera vez que la toma de posesión tiene lugar fuera del marco habitual; hasta lo hemos vivido en plena calle, frente a la puerta de la ermita, en la calle Ollerías. Pero no debería ser ya tan habitual y dar una solución estable, cuando la ocasión no fuera propicia y sobre todo no enredar más. Para esta elección se podía haber hecho en tiempo y forma y sobre todo no ir desvirtuando, cada vez más, ciertos actos y momentos cofradieros, a los que sin duda alguna, es ajena la candidata o candidatos a ocupar el cargo.

Otra cosa es que la escasez o inexistencia de ellos, lleve a crear unas incertidumbres de estas características, pero que repito, están siendo ya demasiado habituales. El hecho de que en la actualidad el cargo sea unipersonal, permitirá a Isabel ostentarlo así, acompañada de su hijo e hija.