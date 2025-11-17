Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANIFESTACIÓN CONTRA LA PLANTA DE BIOGÁS EL PASADO DÍA 9 DE NOVIEMBRE EN ANDÚJAR. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Siempre igual

Opinión ·

Hospital y planta de Biogás parte son ya tema recurrente

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

Siempre igual, que da lo mismo, Hospital y planta de Biogás a parte, que son ya tema recurrente, el primero para incidir que lo que ... hizo el PSOE lo «desmantela el PP, y lo segundo que el PP sólo quiere el mal para sus vecinos, cual demonio en forma de fabrica «pestosa», presentar los Presupuestos del gobierno regional o sea de la Junta, motivo para que el contrario, en este caso PSOE e IU-Podemos diga que de eso nada, que todo es mentira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  7. 7 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  8. 8 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  9. 9

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  10. 10 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Siempre igual

Siempre igual