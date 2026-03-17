Las sevillanas relucirán en el pórtico romero

La cuarta edición del Festival 'Andújar por Sevillanas' se celebrará el próximo 11 de abril en el Parque de Colón a partir de las 17: ... 00 horas, dentro de la programación del Pórtico de Romería. La iniciativa, impulsada por la Asociación Andújar por Sevillanas, volverá a reunir a centenares de personas en torno al cante y baile por sevillanas.

En la presentación participaron el concejal de Festejos, Antonio Torres, junto a representantes de la asociación organizadora, José Manuel Martínez y Marisa Ortega Sarria, y Pilar Liaño, quien será homenajeada en esta edición por su trayectoria vinculada a la difusión de las sevillanas en la ciudad. Torres destacó el valor de esta iniciativa dentro del calendario previo a la Romería. «Se trata de un día muy especial para el fomento de la música por sevillanas en nuestra ciudad y una actividad que se integra perfectamente en el ambiente del Pórtico de Romería»

Uno de los momentos más significativos del festival será el homenaje a Pilar Liaño, reconocida en Andújar por su larga dedicación al mundo de las sevillanas, tanto desde la enseñanza como desde la interpretación. La organización ha querido reconocer su contribución a la cultura local y a la difusión de este género musical durante décadas.

Elenco de artistas

El festival contará con la participación de distintos artistas y grupos, entre ellos Ecos de Sierra Morena, Marta Navarro, Patricia Molera, Los Calcaos, Evaristo Marín, Pepe López, el Coro de la Cofradía Matriz y Entre Pinares de Linares, además de otros participantes que continúan sumándose. Desde la asociación organizadora, destacan también la implicación del comercio local, con la colaboración de más de 40 empresas, que contribuyen al desarrollo del evento mediante diferentes aportaciones y premios que se sortearán durante la jornada.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la colaboración con la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, que instalará una barra en el entorno del parque para atender a los asistentes. Además, el festival mantendrá su vertiente solidaria mediante una iniciativa que se está concretando junto a Cáritas. La jornada combinará actuaciones musicales, baile por sevillanas y actividades para los participantes, con merienda para los asistentes gracias a la colaboración de establecimientos y panaderías locales. La organización ha señalado que ya se superan las 500 personas inscritas para participar en el festiva y las inscripciones continúan abiertas a través de la Academia de Danza Virgen de la Cabeza y de la página de Facebook de Andújar por Sevillanas.