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Responsables del festival durante la presentación. ideal ANDÚAR IDEAL

Las sevillanas relucirán en el pórtico romero

ARTE Y DEVOCIÓN ·

El Parque de Colón acogerá el día 11 de abril el IV Festival Andújar por Sevillanas con homenajes y altruismo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 17 de marzo 2026, 19:26

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La cuarta edición del Festival 'Andújar por Sevillanas' se celebrará el próximo 11 de abril en el Parque de Colón a partir de las 17: ... 00 horas, dentro de la programación del Pórtico de Romería. La iniciativa, impulsada por la Asociación Andújar por Sevillanas, volverá a reunir a centenares de personas en torno al cante y baile por sevillanas.

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Las sevillanas relucirán en el pórtico romero