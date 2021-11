Manuel Vázquez y Ángel Soto se funden en un abrazo tras conocerse el resultado. / J. c. gonzález

Los dos acontecimientos ocurridos la pasada semana, de más trascendencia a nivelpopular, han sido dos ejemplos del agradecimiento a los servicios prestados, aunque de muy distinta forma.

En el caso de la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio a Francisco Huertas, la más alta distinción que otorga la entidad ha sido,según el acuerdo del pleno de la entidad y las condiciones para su otorgamiento, por su contribución al desarrollo económico de la ciudad, en sus años en la alcaldía, si bien, enlas diferentes intervenciones de las autoridades asistentes, desde el presidente de la Cámara Eduardo Criado , al de la Diputación Francisco Reyes, incidieron más ysubrayaron la personalidad, la calidad y la talla humana del que la recibía; y hasta el de la Diputación lanzó, como secretario general de los socialistas de la provincia de Jaén,que estaba orgulloso de cuanto había aportado a la ciudad de Andújar. Ni que decir tiene, que entre todos los apoyos y colaboraciones que la Cámara ha recibido del Ayuntamiento, en tiempos de Huertas, destacaron todos, sin excepción, a Andújar Flamenca, colaboración y apoyo, que el actual alcalde Pedro Luis Rodríguez, que se siente sobre todo un amigo de Huertas, dijo que continuará.

Tanto elogio y frases sobre su personalidad y su hacer por la ciudad, desde la alcaldía, destacando el proyecto del antiguo Seminario, que por cierto ya cuenta con los primeros residentes, hicieron que un emocionado Francisco Huertas agradeciera de modo especial al presidente de la Cámara, su amigo y conocido desde 1997, tan destacada distinción, ante la presencia de miembros de su equipo de gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sobre todo de su familia. Convencido de que Criado había hecho esta propuesta, más con el corazón que con la cabeza, se lo devolvió en forma de titular: «Para Andújar es importante tener unaCámara de Comercio y seguir teniéndola»

El otro acontecimiento, se producía al filo de la media noche del sábado, era también fruto del agradecimiento, pero manifestado de forma diferente. Esta vez, era a través de las urnas y del voto de los cofrades d la Matriz, que Manuel Vázquez lo recibía como fruto de su quehacer como presidente en la junta de gobierno de la hermandad, Los hermanos cofrades, en una amplia mayoría, más de medio millar de votos, certificaban frente a la otra candidatura, con algo más de un centenar, que su labor en la cofradía, tras el periodo de la gestora, había sido valido o así lo constataban ellos con su voto. Si bien es verdad, que el número de quienes ejercieron su derecho al voto fue muy superior a otras ocasiones, de los 25 años que lleva creada la junta de gobierno, todavía falta atraer a ese ejercicio a los 1.000 restantes que componían el censo.

Pero no sólo eso, pordelante tienen el reto de la preparación de un Centenario y de dar a conocer, de formaclara y concisa, a ser posible por escrito(esta vez no lo ha hecho) un programa quecumplir en este muevo mandato, donde si ha promulgado Vázquez que ampliar la listadel número de cofrades es una de sus prioridades y la relación con las cofradías filiales.Renovar los Estatutos está en sus proyectos, cuando todavía, al día de hoy no ha visto laluz el Reglamento de Régimen Interno que desarrollará el que ya se quiere reformar.

Y para los incrédulos, un tercer acontecimiento, que prueba que nuestro hospital, el que tanto nos costó conseguir, no se va a desmantelar. La Consejería de Salud y Familias inicia el expediente de contratación de la nueva UCI con 400 metros cuadrados y una inversión de 355.000 euros.