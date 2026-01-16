La Sentencia de Jesús difunde la Pasión en Andújar

El tránsito por la tribuna oficial de la Plaza de España en la tarde del Jueves Santo de la imagen de Nuestro Padre Jesús de ... la Sentencia (correspondiente a la Hermandad del Buen Remedio), protagoniza el cartel de la Semana Santa de 2026 en Andújar.

La obra corresponde a Avel Plaza, que se ha adjudicado el primer premio del XXIX Certamen Fotográfico 'Memorial Francisco Delgado Torres', que han convocado al unísono la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar y el Ayuntamiento. En la presente edición han concurrido un total de 13 fotógrafos, que con sus 37 instantáneas han captado la riqueza patrimonial y las vivencias religiosas de una Semana Santa rica en detalles y en imaginería.

El segundo premio se lo ha llevado Carlos Ángel Gálvez, con el imponente y regio paso de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. José Miguel Foronda se ha hecho acreedor con la salida del cortejo de la Vera Cruz. Las fotografías que han concurrido al certamen estarán expuestas en la antigua iglesia de Santa Marina, donde tuvo lugar este jueves el acto de la presentación del cartel, impregnado por la celebración de las jornadas 'Andújar en Misión', que representan la antesala espiritual de la celebración del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.

Discurso emotivo

Avel Plaza cinceló un discurso emotivo donde expresó su más hondo fervor por esta cofradía, recordó a sus personas más allegadas y remarcó su pasión por la Semana Santa andujareña y la fotografía.

La próxima cita en el calendario de Pasión será el viernes día 20 de febrero, recién iniciada la Cuaresma con el Vía Crucis que protagonizará Nuestro Padre Jesús de la Salud, del poblado de La Ropera, con motivo de la celebración del 25 aniversario de la creación de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Ya en la antesala de la Semana Santa, el domingo 22 de marzo, seré el día en el que Francisco Bellido pronunciará en el Teatro Principal, a partir de las 12:30 horas del mediodía.

El acto de la presentación del cartel, conducido por Francisco Calzado, evidenció la firme apuesta del Consistorio y de la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar de mostrar y engrandecer el gran patrimonio que muestran los pasos y el fervor que suscitan sus estaciones de penitencia en su filosofía de entreverar y unir la tradición con la modernidad.