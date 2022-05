El IES Nuestra Señora de la Cabeza se ha convertido en embajador del Parlamento Europeo

La concejala de Educación, Alma Cámara, y responsables de la Unidad de Divulgación Europea de Andújar UDEA, (sustituta de la Oficina Europe Direct) participaron ayer lunes día 9 de mayo en un acto promovido por el IES Nuestra Señora de la Cabeza con motivo de la celebración del Día de Europa, que este año está dedicado a la juventud y que convierte en referente en la Unión Europea al centro educativo.

A través de esta actividad 'Europe´s Experiences', que también contó con la presencia del director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada, se pretendió acercar el importante papel desempeñado por la Unión Europea en el desarrollo de la actividad económica y social de la ciudad.

En este sentido, la edil explicó los numerosos beneficios reportados por la UE en relación a la recepción de fondos, canalizados a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI, «que están permitiendo la modernización de la ciudad, la digitalización de la administración, y por otro lado, nos está llevando hacia una planificación sostenible y medioambientalmente más responsable». reseñó la responsable de Educación.

Cámara recordó la reciente creación del punto de información municipal para promover la participación y ciudadanía activa en el proceso de integración europeo, «siendo un paso más en la consolidación europea del municipio», dijo la responsable municipal. A esta actividad educativa se sumó la iniciativa de UDEA para iluminar la fachada del Palacio Municipal de azul con el objetivo de transmitir a la ciudadanía la unidad que representa el emblema de la Unión Europea y la necesidad de que siga existiendo solidaridad entre los países para salvaguardar los principios de libertad, democracia y paz.

Embajador

El instituto Nuestra Señora de la Cabeza preparó una serie de actividades como la instalación de un punto de información donde el alumnado tuvo la oportunidad de conocer todas las novedades sobre la Unión Europea. También el atleta campeón olímpico, Fermín Cacho, impartió una charla al alumnado.

El director del IES Nuestra Señora de la Cabeza, Francisco Toribio, destacó como este centro educativo es uno de los pocos centros educativos del 'viejo continente' que es embajador del Parlamento Europeo en España, «algo que nos da una responsabilidad y es un honor y queremos introducir en nuestro currículum una asignatura optativa sobre Europa en 4º de ESO», constató.

El director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, ahondó en lo innovadora de esta propuesta educativa, «que es necesaria para inculcar valores que propugna la Unión Europe como la paz, la prosperidad que traten de acabar con los conflictos», dijo Quesada.

El director del instituto urge al proyecto de reforma pendiente El director del instituto, Francisco Toribio, recordó que sigue pendiente el proyecto de reforma del centro educativo que se halla en proceso de licitación, «pero últimamente he mandado escritos a la consejería y no me han respondido y no podemos empezar otro curso más con estas ventanas por lo que necesitamos una respuesta inmediata, aunque sabemos que ahora es una etapa difícil», atajó. Pablo Quesada terció que es un proyecto que cuenta con presupuesto. «Y será pronto una realidad», anunció.