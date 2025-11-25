El Seminario de Estudios Flamencos trata la fusión del 'Romancero Gitano' y el cante

El XVIII Seminario de Estudios Flamencos, organizado por la peña flamenca Los Romeros y la concejalía de Cultura, sigue ahondado en la enorme y profusa ... influencia del poeta Federico García Lorca en el mundo del 'cante jondo'.

En la segunda sesión, el tesorero de la peña, Antonio Martínez Lozano, desmenuzó como grandes cantaores han dado voz los poemas de la obra universal 'Romancero Gitano', donde Lorca retrata con fuerza la identidad gitana, el destino trágico y la lucha por la libertad. Tras las charla, llegó el recital al cante de José Valencia acompañado por la guitarra de Juan Requena.

Convenio

Este seminario se integra en un nuevo convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Andújar y la peña flamenca Los Romeros, una alianza destinada a impulsar la promoción del flamenco en la ciudad y asegurar el desarrollo de la tradicional Escuela de Flamenco durante el año 2025.

El acuerdo fue firmado por el alcalde, Francisco Carmona; la concejal de Cultura, Azucena Cepedello, y el presidente de la entidad, Antonio Gómez Palomino.

El convenio da continuidad a más de dos décadas de trabajo conjunto entre el Consistorio y la peña, responsables de actividades ya consolidadas como el Galardón Flamenco Rafael Romero, el Gazpacho Flamenco y el propio Seminario de Estudios Flamencos que terminará el viernes día 5 de diciembre.