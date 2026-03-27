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Los pequeños costaleros portan el nuevo palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor y comitiva de pequeños hebreos. GONZÁLEZ

La Semana Santa Chica de SAFA da esplendor al Viernes de Dolores y llena de fe a Andújar

SEMANA SANTA ·

La comunidad educativa logra de nuevo entusiasmar a la ciudadanía en su cortejo por las calles con renovados pasos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 27 de marzo 2026, 19:15

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La mañana del Viernes de Dolores ha lucido con un radiante esplendor por el recorrido de la Semana Santa Chica de SAFA, que ha llegado ... a su 19 edición, para lucirse por las calles de la ciudad ante el clamor del gentío que se apiñó para contemplar su salida desde el patio del centro educativo y por los distintos puntos por los que discurrió este llamativo cortejo. Las pequeñas tallas de la Sagrada Entrada en Jerusalén (La Borriquita), el Nazareno del Gran Poder, Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor transitaron por distintos puntos de la ciudad, con una candorosa y entrañable ceremoniosidad para erizar la piel y alma de las miles de personas que contemplaron el cortejo.

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La Semana Santa Chica de SAFA da esplendor al Viernes de Dolores y llena de fe a Andújar