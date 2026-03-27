La Semana Santa Chica de SAFA da esplendor al Viernes de Dolores y llena de fe a Andújar

La comunidad educativa logra de nuevo entusiasmar a la ciudadanía en su cortejo por las calles con renovados pasos

Los pequeños costaleros portan el nuevo palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor y comitiva de pequeños hebreos.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 27 de marzo 2026, 19:15 Comenta Compartir

La mañana del Viernes de Dolores ha lucido con un radiante esplendor por el recorrido de la Semana Santa Chica de SAFA, que ha llegado ... a su 19 edición, para lucirse por las calles de la ciudad ante el clamor del gentío que se apiñó para contemplar su salida desde el patio del centro educativo y por los distintos puntos por los que discurrió este llamativo cortejo. Las pequeñas tallas de la Sagrada Entrada en Jerusalén (La Borriquita), el Nazareno del Gran Poder, Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor transitaron por distintos puntos de la ciudad, con una candorosa y entrañable ceremoniosidad para erizar la piel y alma de las miles de personas que contemplaron el cortejo.

El séquito de costaleros, mantillas, hebreos y pertigueros, compuesto por 700 chavales, evidenciaron el profundo amor y dedicación que toda la comunidad educativa le profesa a la procesión que preludia en Andújar los días transcendentales de su Semana de Pasión. Acompañaron integrantes de las fuerzas de seguridad, miembros de la Corporación Municipal andujareña en un desfile que contó con la animación musical de músicos venidos de distintas partes de Andalucía. Nuevo paso Esta procesión, imprecada porla fe y la ternura que le insuflan el alumnado ha estrenado el paso de palio de la Virgen, debido la rotura que le provocó la lluvia del año pasado. José Antonio Rojas, una de las personas impulsoras de esta celebración subraya que el trabajo denodado de mucha gente y el corazón y el cariño que le dedican y profesan desde el centro educativo «logran suscitar el cariño y el apego de la gente cada año», confesó.

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