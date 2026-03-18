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MARÍA JOSÉ FUENTES Y ALFONSO SOTO CON LA GUÍA. ANDÚJAR IDEAL

La Semana Santa de Andújar se presenta con algunos cambios en los itinerarios

RELIGIÓN ·

La Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento ahondan en los nuevos métodos de difiusión de la Semana de Pasión que posee una gran identidad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de marzo 2026, 11:41

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El Ayuntamiento de Andújar ha presentado las principales novedades organizativas, informativas y tecnológicas de la Semana Santa 2026, en un acto en el que han ... participado la concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Alfonso Soto, quienes han dado a conocer.

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