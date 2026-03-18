La Semana Santa de Andújar se presenta con algunos cambios en los itinerarios

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado las principales novedades organizativas, informativas y tecnológicas de la Semana Santa 2026, en un acto en el que han ... participado la concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Alfonso Soto, quienes han dado a conocer.

La concejal ha subrayado que la Semana Santa constituye «una cita fundamental en nuestro calendario, que reúne a miles de personas en nuestras calles para disfrutar de nuestras tradiciones, cultura y fe». En este contexto, destaca la edición del libro oficial y de la guía de bolsillo, disponibles tanto en formato físico como digital.

La guía comenzará a distribuirse mediante buzoneo desde hoy, con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información a los vecinos, mientras que en los próximos días también podrán recogerse ejemplares en la Oficina de Turismo.

Asimismo, Fuentes ha puesto en valor la consolidación de la web www.semanasanta.andujar.es, que presenta un diseño renovado y que permite consultar horarios, recorridos, historia de las hermandades, así como acceder a las publicaciones oficiales. Como novedad destacada, la plataforma permitirá seguir en tiempo real el recorrido de las cofradías durante su estación de penitencia, con información actualizada sobre la ubicación de la cruz de guía en cada momento.

La concejal ha agradecido el trabajo de la Agrupación de Cofradías y de todas las hermandades, resaltando que «los grandes protagonistas son los cofrades, que durante todo el año, y especialmente en estos meses, trabajan para que todo esté perfecto en nuestra Semana Grande».

Por su parte, Alfonso Soto ha detallado los principales cambios en los recorridos de algunas cofradías, motivados por obras y por la necesidad de mejorar la organización y evitar cruces que puedan entorpecer el desarrollo de las estaciones de penitencia. Entre ellos, ha destacado las modificaciones en los itinerarios de la Oración en el Huerto, La Angustia o el Gran Poder, así como la reorganización de pasos en puntos estratégicos de la ciudad para favorecer la fluidez y el recogimiento.

También se ha trabajado en la reordenación de determinados espacios del recorrido para evitar zonas de aglomeración que puedan afectar al discurrir de las procesiones, apostando por itinerarios alternativos que garanticen un mayor respeto y solemnidad.

En cuanto a la infraestructura, Soto ha avanzado que el montaje de la carrera oficial comenzará en los próximos días, con mejoras en la visibilidad de la presidencia, atendiendo a las demandas detectadas en ediciones anteriores.

El presidente de la Agrupación ha recordado que el Pregón de Semana Santa, a cargo de Francisco Bellido Reca, se celebrará en el Teatro Principal, este domingo día 22 de marzo con gran parte del aforo ya completo, quedando disponibles únicamente algunas localidades en anfiteatro.

Ambos responsables han coincidido en invitar a la ciudadanía a participar y vivir la Semana Santa de Andújar con respeto y admiración, destacando el valor de una celebración «digna de ver» y profundamente arraigada en la identidad local.