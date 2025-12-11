La Semana de la Esperanza pondrá el colofón al Otoño Cofrade

La Semana de la Esperanza, que se va a desarrollar entre los días 17 y 18 de diciembre, pondrá el colofón al Otoño Cofrade, ... que va a coincidir con el tramo final del Año Jubilar de la Esperanza que ha celebrado la iglesia diocesana.

El miércoles día 17 de diciembre, tendrá lugar en la parroquia de Santa María la Mayor el curso de acolitado organizado por el grupo joven de la Hermandad de la Esperanza. Ese mismo día, a las 20:30 horas, se va a celebrar la conferencia 'Historia e intrahistoria de los 100 años de la Capilla del Conde', impartida por Antonio Manuel Aceituno y Manuel Barea. El jueves día 18 de diciembre, tendrá lugar la mesa redonda 'Magnum Rosarium Spei Nostra, la reflexión', diseñada por la hermandad de San Eufrasio y la Archicofradía de la Oración en el Huerto.

Oración contemplativa

Una de las actividades centrales que la Hermandad de la Esperanza ha preparado en la ciudad con motivo de su Jubileo, se ha producido en este periodo de Adviento. Tuvo lugar en la parroquia de Santa María la Mayor con la salutación, oración poética y musical dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, pronunciada por los pregoneros de la Semana Santa de Andújar que se integran en la Hermandad. Las palabras de los pregoneros se entrelazó con las notas de Amigos de la Música de Mancha Real.