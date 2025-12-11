Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Preoneros que participaron en la salutación a la Esperanza con el arcipreste, Carlos Moreno, y el diáconco, Fran Cano. CEDIDA

La Semana de la Esperanza pondrá el colofón al Otoño Cofrade

RELIGIÓN ·

Espiritual y bella oración poética y musical dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, pronunciada por los pregoneros de la Semana Santa de Andújar que se integran en la Hermandad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

La Semana de la Esperanza, que se va a desarrollar entre los días 17 y 18 de diciembre, pondrá el colofón al Otoño Cofrade, ... que va a coincidir con el tramo final del Año Jubilar de la Esperanza que ha celebrado la iglesia diocesana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Semana de la Esperanza pondrá el colofón al Otoño Cofrade

La Semana de la Esperanza pondrá el colofón al Otoño Cofrade