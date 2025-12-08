Un santana para Andújar

Creo haber confundido el artículo indeterminado del titulo de este espacio. No es «un Santana» lo que Andújar necesita, que bien pudiera ser un vehículo ... obsequio de la casa, que institucionalmente bien venido seria, sino «una Santana». Si semejante propuesta se la hiciésemos al gobierno de turno y quien tendría en su mano dicha posibilidad, nos contestaría que imposible, aun que nada hay imposible, que la ciudad iliturgitana carece de las estructuras o infraestructuras que la ciudad de las minas posee.

Y cierto es, unas estructuras abandonadas durante catorce años, por quien fue su última propietaria, la Junta de Andalucía, bajo gobierno socialista, y hoy recuperadas, bajo el gobierno del PP. Siempre dije y mantengo, que Andújar perdió el paso cuando, ideológicamente, bajo los gobiernos del PSOE, estuvieron alineadas las tres Administraciones: Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Desde entonces acá, y nadie lo puede negar, si el gobierno local era del PP, como los dos restantes no lo eran o uno sí y otro no, se le negaba el pan y la sal, en este caso las estructuras que a otras ciudades se concedían (lo de los helicópteros no fue ni broma, ni juego, a las pruebas cuando cambió el gobierno Central).

Como han pasado los años, dice la canción, y la ciudad de Andújar ha visto y no sólo una vez, como esa no conjunción entre Administraciones ha hecho que se perdiera su oportunidad, en beneficio de otras ciudades de la provincia que vemos como de aquellas bases, hoy su progreso. Sin embargo algo hemos conseguido en estos últimos años, ¿se acuerdan de aquella lita de medio centenar de reivindicaciones?, quedan algunas menos, pero no las suficientes para arranca como ciudad cabecera de comarca que debiéramos ser, máxime cuando, no me cansare de escribirlo, permitimos, en el pasado mandato municipal, que la empresa más poderosa o de las más poderosas, en cuanto a puestos de trabajo, tenga que acometer su expansión en una vecina población, mientras en la capital abre su 16 centro comercial, con todo lujo de diseño. Eso sí, con 30 puestos de trabajo directo, que eso a los iliturgitanos le sabe a poco y «hasta pueden contratarse de fuera», decimos cuando nos manifestamos.

Pero bueno, esta es la realidad imperante y como alguien muy ufano me dijo un día: «siempre nos quedará la Virgen de la Cabeza»… Y efectivamente y con todos mis respetos; algo también he influido para que su devoción se extendiera desde este mismo medio, ahora estamos ante un acontecimiento que nos ayudará, a través de la celebración de ese octavo centenario, de proyectar la ciudad de Andújar, no sólo a España entera, sino fuera de ella; si es que somos capaces de trabajar unidos, sin brechas. De momento hemos dado lo que se denomina pistoletazo, aunque no sea el término más adecuado, de salida, con la presentación del cartel anunciador, obra del pintor malagueño Raúl Berzosa, así como el logo, diseño de Salva Marcos. A partir de aquí, esta semana iremos conociendo los diversos actos, ya se ha aprobado la remodelación de la llamada Plaza del Camping donde irá ubicado el monumento acreditativo, realizado por el escultor Manuel López, y etcétera, etcétera.

Por cierto, que esta obra ocupará un lugar preferencial en la nueva sede de la Cofradía Matriz, que le ha sido cedida por el Ayuntamiento, para mueso, que es la que fuera capilla del antiguo convento de las MM. Capuchinas, hasta ahora Museo de González Orea; lo que da señales, ya inequívocas de que equivocados andaban algunos dirigentes de la Matriz, hoy portavoz de la oposición municipal, cuando dieron por hecho dicho museo en el Palacio de El Ecijano. Las fechas del 4 de octubre del 2026 al 8 de diciembre de 2027 deben ser fechas no solo para dar a conocer o profundizar la devoción universal de Nuestra Patrona y Patrona de la Diócesis de Jaén, sino para promocionar la ciudad de Andújar y cuantas posibilidades, no sólo devocionales, culturales y patrimoniales tiene, sino también económicas. Y no me digan que es mezclar «churras» on «merinas», porque la realidad es la que es y la Religiosidad Popular está ahí. La otra, para cada cual,personal.