Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hermano mayor y el presidente de la Cofradía Matriz, delante del cartel del octavo centenario. Andújar Ideal

Un santana para Andújar

OPINIÓN ·

Pero bueno, esta es la realidad imperante y como alguien muy ufano me dijo un día: «Siempre nos quedará la Virgen de la Cabeza»

ISABEL RECA

ANDÚJAR

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:47

Comenta

Creo haber confundido el artículo indeterminado del titulo de este espacio. No es «un Santana» lo que Andújar necesita, que bien pudiera ser un vehículo ... obsequio de la casa, que institucionalmente bien venido seria, sino «una Santana». Si semejante propuesta se la hiciésemos al gobierno de turno y quien tendría en su mano dicha posibilidad, nos contestaría que imposible, aun que nada hay imposible, que la ciudad iliturgitana carece de las estructuras o infraestructuras que la ciudad de las minas posee.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un santana para Andújar

Un santana para Andújar