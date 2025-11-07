Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad práctica desarrollada en el pabellón ferial. ideal ANDÚJAR IDEAL

Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable

EDUCACIÓN ·

La iniciativa 'Conduce tu futuro' llega a estudiantes del IES Nuestra Señora de la Cabeza para prevenir accidentes y promover decisiones seguras

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención ... a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), ha puesto en marcha la campaña 'Conduce tu futuro', una acción de sensibilización dirigida a jóvenes andaluces que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  4. 4 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  5. 5 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  6. 6 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  9. 9

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  10. 10

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable

Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable