Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención ... a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), ha puesto en marcha la campaña 'Conduce tu futuro', una acción de sensibilización dirigida a jóvenes andaluces que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

La iniciativa se desarrolla entre el 5 y el 14 de noviembre en centros educativos de las ocho provincias y congrega a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En la provincia de Jaén, la jornada se ha desarrollado este viernes día 7 de noviembre, en el IES Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, donde se ha procedido a la presentación institucional que contó con la participación del alcalde de Andújar, Francisco Carmona; la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena Patricia González y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

A continuación, y tras la proyección de un vídeo, los estudiantes se desplazaron al pabellón ferial de, donde se desarrolló un circuito interactivo con cuatro estaciones en el que los participantes conocieron las causas más frecuentes de los accidentes, observaron cómo actúan los equipos de emergencia, aprendieron maniobras básicas de asistencia y comprendieron las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro. En esta actividad, colaboraron enfermeras referentes de centros educativos (ERCE), profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que mostraron el proceso completo de atención tras un accidente. El evento culminó con un momento emotivo; el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que compartió su experiencia con los jóvenes para transmitir un mensaje directo de prevención y responsabilidad.

Estrategia

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, destacó que en Andalucía se está impulsando una estrategia integral para reducir la incidencia de los accidentes, disminuir la mortalidad y minimizar la severidad de las discapacidades derivadas.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano Rodríguez, puso en valor la realización de este tipo de campañas que buscan sensibilizar a los jóvenes de la provincia sobre la importancia de la seguridad vial, la prevención de accidentes de tráfico y la toma de decisiones responsables al volante, así como la responsabilidad ciudadana.

El primer edil andujareño, Francisco Carmona, trasladó al alumnado de 4º de ESO del IES Nuestra Señora de la Cabeza su impronta de docente al inculcarles pautas responsables de comportamiento a la hora de pilotar una moto, trasladarse en monopatín y cuando sean futuros conductores.