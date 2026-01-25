Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jóvenes se acercaron desde primeras horas de la mañana al pabellón para conocer la oferta y Custodio Pérez muestra su trilogía. GONZÁLEZ
El escritor de moda, Custodio José Pérez, uno de los expositores del salón

El II Salón Andújar Go deriva en una propuesta de ocio complementaria en la ciudad

JUVENTUD ·

El Pabellón Ferial acoge entre hoy y mañana un evento para jóvenes que combina creatividad, tecnología, videojuegos y mundo friki

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 25 de enero 2026, 12:28

Comenta

El II Salón Andújar Go ha regresado este fin de semana a la ciudad, con lo que los amantes del manga, los videojuegos y la ... cultura interactiva tienen una cita ineludible. La concejalía de Juventud trae una programación pensada para los jóvenes, donde la creatividad, la tecnología, los videojuegos y el mundo friki conviven con la participación, donde los jóvenes son los protagonistas.

