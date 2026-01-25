El II Salón Andújar Go deriva en una propuesta de ocio complementaria en la ciudad

El II Salón Andújar Go ha regresado este fin de semana a la ciudad, con lo que los amantes del manga, los videojuegos y la ... cultura interactiva tienen una cita ineludible. La concejalía de Juventud trae una programación pensada para los jóvenes, donde la creatividad, la tecnología, los videojuegos y el mundo friki conviven con la participación, donde los jóvenes son los protagonistas.

El Ayuntamiento se afana en reforzar con esta iniciativa su compromiso con la juventud, apostando por una oferta cultural y de ocio diversa que consolida a la ciudad como un referente comarcal en eventos vinculados a la cultura interactiva y juvenil.

El evento se aplazó el pasado mes de noviembre por las condiciones meteorológicas y se celebra desde ayer sábado y hasta hoy domingo en el Pabellón Ferial, con una amplia programación de ocio alternativo dirigida a la juventud. El área del ramo pretende que Andújar Go se convierta en una apuesta por ofrecer a los jóvenes un ocio alternativo, saludable y acorde a sus intereses. Se trata de un evento muy demandado, «trabajamos para que Andújar no se quede atrás y continúe avanzando en propuestas que den respuesta a las inquietudes de la juventud, no solo de nuestra ciudad, sino también de toda la comarca», señaló el edil de Juventud, Emilio Rodriguez. El evento está abierto a jóvenes y familias tanto de Andújar como del resto de municipios del entorno. La programación incluye una ludoteca con competiciones de juegos de mesa, una zona de videojuegos clásicos, consolas históricas del siglo XX, así como exhibiciones de coreografías, danzas y bailes vinculados al mundo friki, configurando un espacio de encuentro dinámico y participativo, por lo que se ofrece una propuesta diferente en este fin de semana desapacible del mes de enero, con actividades para todos los gustos, fomentando la convivencia, la creatividad y el acceso a nuevas formas de cultura.

El concejal de Juventud señaló que este evento se lo venían reclamando los jóvenes. «He percibido desde mi llegada al área que tienen inquietudes, son creativos y hemos detectado que este tipo de ocio es diferente, incluso al que pueden acceder todas las edades y la juventud no da una lección de como se puede aprender y divertir y diseñar dinámicas colaborativas», señaló Rodríguez, quien confirmó que el salón Manga se consolidará.

Incremento

El organizador de este evento, Daniel Ferrer, agradeció al Consistorio andujareño que desplegara esta iniciativa y destacó que este año se han aumentado los puestos respecto a la primera edición del año pasado. «Tenemos ludotecas, zonas de videojuegos, tiendas, torneos y un escenario para las actuaciones», comentó en sus declaraciones a los medios de comunicación Ferrer, quien se sorprendió de la respuesta de la gente desde primeras horas de la mañana. Con la entrada de cuatro euros, se puede asistir a las dos jornadas.

Este salón sirvió también como carta presentación para la Asociación Lince Jugón, que se formó en abril del año pasado, tras detectar que en Andújar había mucho interés por los juegos de mesa, por lo que el colectivo ha aglutinado a estos amantes. Su vicepresidente, Mario Reich, indica que este fin semana se están dando a conocer al público.

El escritor de moda, Custodio José Pérez, uno de los expositores del salón

Este salón cuenta con un asistente de lujo y excepción, Se trata del escritor granadino, afincado en Pegalajar, Custodio José Pérez, que saltó a la a la fama tras dar a conocer su libro 'Granada Oscura' en el programa televisivo 'La Revuelta', del orcereño David Broncano. Este hecho se produjo el 9 de octubre del año pasado, cuando fue invitado inesperadamente al programa televisivo. Custo había asistido como público un mes antes. Su primera novela 'Granada oscura.' se convirtió en el libro más vendido en Amazon España, superando incluso a autores consagrados de superventas.Custodio acude a Andújar Go por la amistad que le une a los organizadores, con los que ha compartido varias ferias.

En esta muestra sus publicaciones que se tratan de una trilogía 'Granada Oscura', 'Mitos y leyendas' -que hace un recorrido por la provincia de Jaén. y que desemboca en 'Andalucía Negra' que ya llega a otras zonas de Córdoba. Está teniendo un gran éxito de ventas. En sus obras combina las leyendas, la música, el relato negro, el subdesarrollo de las zonas rurales y el erotismo. Confesó que está llevando algo mejor su salto al estrellato y señaló que ahora se está dedicando al tema de la literatura. Es uno de los organizadores de la Feria del Libro de Pegalajar. «No es fácil acostumbrarte, porque todo el mundo te pide fotos, pero poco a poco ya lo voy asimilando», señaló a IDEAL.