La sala de ensayo para grupos jóvenes de Andújar sigue cerrada a los cuatro años de su inauguración

La creación y la no inauguración de la sala de ensayo para en la avenida Blas Infante para los grupos jóvenes locales, ha venido generando controversia desde que se anunciara su terminación en octubre del año 2021.

El PP, entonces en la oposición, recriminó meses más tarde a la concejalía de Juventud que no la activase y que la mantuviera cerrada. Pues ahora, las Juventudes Socialistas de Andújar reprocha al equipo de gobierno del PP y a su edil de Juventud que la mantenga aún inoperativa, tras dos años de mandato.

Juventudes Socialistas apunta que estas instalaciones fueron creadas por el anterior gobierno socialista, y lamentan que tras dos años continúan cerradas a cal y canto, «algo que el Partido Popular reclamaba constantemente durante su etapa en la oposición y que ahora no ha sido capaz de solucionar».

Versión del edil

El actual concejal de Juventud, Emilio Rodríguez (PP), recuerda que sus antecesores empezaron la casa por el tejado, y así lo explica. «El graffiti de la fachada costó 12.000 euros, pero no dotaron de acceso ni de sistema de seguridad para que los jóvenes que fueran a utilizar la sala de ensayo estuvieran seguros», esgrime Rodríguez.

El edil añade que se invirtió una cantidad en instrumentos que, «aún no los hemos encontrado y luego no han dotado de infraestructuras como mesas y sillas a la sala y entonces no podíamos abrir una sala de ensayos que no estaban adecuadas», puntualiza.

El próximo paso que quiere dar su gobierno es dotar de cámaras de seguridad a la sala de ensayo y ha realizado obras de acondicionamiento para introducir el cableado de la fibra óptica. «Ahora la sala está cerca de su apertura, pero ante todo, queremos garantizar que los jóvenes que vayan estén seguros y no queremos incurrir en una irresponsabilidad institucional», zanja Rodríguez.

