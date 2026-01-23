SAFA-Andújar acerca a los estudiantes de FP a su contexto empresarial

SAFA-Andújar desde desde el pasado lunes y hasta ayer jueves las III Jornadas de Formación Profesional, donde familiariza al alumnado de sus nueve ciclos ... formativos con la realidad laboral y empresarial de su entorno más cercano, con la firme intención de abrirle una puerta al futuro y a la consecución de un empleo digno y de calidad.

La comunidad educativa ha contactado con empresas, entidades y organizaciones, y aparte de las charlas prácticas y de las conferencias teóricas, se han diseñado propuestas de actividades motivadoras para su alumnado, que vive en estos días una oportunidad única de aprendizaje, una conexión con el mundo laboral y el crecimiento personal. Estas jornadas no pudieron ser inauguradas por los representantes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, debido al terrible impacto del accidente ferroviario de Adamuz, pero la actividad está siendo frenética desde el primer día, donde el alumnado conoce de primera mano la labor y experiencia de empresas, organismos y entidades que vienen participando activamente desde la primera sesión, donde el centro educativo reafirma su compromiso con una FP de calidad, conectada con el entorno y con las necesidades reales del tejido profesional.

La dirección de SAFA en la ciudad entiende que se les brinda una oportunidad excepcional a los jóvenes de ser contratados en un futuro inmediato. De hecho, como novedad más reseñable de la presente edición, empresas participantes están realizando entrevistas de trabajo al los estudiantes.

Experiencias

El alumnado ha conocido a través de estas jornadas nociones de ciberseguridad, con la idea de facilitarles mecanismos de protección en un mundo digital en constante evolución. En el terreno económico reciben las claves para tomar decisiones informadas y responsables y de como realizar tareas de reparaciones eléctricas en altura y de rehabilitación de edificios. También se enseña el manejo del móvil.

Además, se están aventurando en el mundo de las averías subterráneas, donde la técnica, la precisión y la seguridad marcan la diferencia. Los estudiantes están aprendiendo las claves, través de los profesionales, en los cuidados en geriatría, poniendo el foco en la atención digna, humana y especializada hacia los mayores. Y además, SAFA-Andújar recibe en estos días a estudiantes de diferentes países, dentro de las Experiencias Erasmus, que abren horizontes y multiplican oportunidades más allá de sus fronteras. Los responsables del centro educativo destacan que el alumnado de Formación Profesional reciba una formación complementaria para enriquecer sus capacidades.