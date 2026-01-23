Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

EJERCICIO PRÁCTICO DE LOS TALLERES. SAFA ANDÚJAR

SAFA-Andújar acerca a los estudiantes de FP a su contexto empresarial

Sus III Jornadas de Formación Empresarial, que se han celebrado esta semana, han abierto una puerta laboral al alumnado de sus ciclos formativos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 23 de enero 2026, 14:12

SAFA-Andújar desde desde el pasado lunes y hasta ayer jueves las III Jornadas de Formación Profesional, donde familiariza al alumnado de sus nueve ciclos ... formativos con la realidad laboral y empresarial de su entorno más cercano, con la firme intención de abrirle una puerta al futuro y a la consecución de un empleo digno y de calidad.

