Rosa María Salas es la nueva responsable del Centro Comercial de Andújar

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha mantenido hoy en Andújar una reunión con la nueva junta directiva del Centro Comercial Abierto (CCA), presidida por Rosa María Salas Muñoz. La delegada ha felicitado a los máximos representantes elegidos hace unos días, a los que ha animado a «continuar consolidando el CCA, a seguir uniendo y fortaleciendo el comercio tradicional iliturgitano».

En este sentido, Mata Soria ha subrayado «la relevancia de este sector en Andújar, eje comercial clave en la comarca». Y ha recordado que la Junta de Andalucía respalda un gremio «vital en la economía y el empleo local», con diversas iniciativas, entre las que ha citado la convocatoria de ayudas al asociacionismo comercial, que constatan «el férreo compromiso del Gobierno andaluza con los CCA y las asociaciones que los sustentan». Ana Mata ha recordado «la amplia variedad de pequeños comercios adscritos al CCA de Andújar en los que empresarios y comerciantes ofrecen servicios y productos únicos, de la más alta calidad, además de una atención personalizada y apostar por un ambiente acogedor».

Al mismo tiempo ha reseñado que esta red comercial está complementada a su vez con una extensa y variopinta gama de servicios que ayudan también a impulsar el CCA, que da «una vida especial y única a las calles del centro urbano». «Un singular entorno cargado de historia», ha recalcado la delegada, que ha recordado que «su centro histórico está declarado de interés cultural, un aliciente más para seguir impulsando comercio local».