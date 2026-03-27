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Los dos pasos salieron con motivo de la creación del 25 aniversario de grupo parroquial. GONZÁLEZ

La Ropera vive un hecho histórico por la procesión con dos pasos

SEMANA SANTA 2026 ·

Las calles del poblado vibran con el tránsito del conjunto escultórico de Nuestro Padre Jesús de la Salud y con la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

LA ROPERA (Andújar)

Viernes, 27 de marzo 2026, 23:12

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Pues en la noche de este Viernes de Dolores, la Semana Santa andujareña ha exhibido nuevos aires e innovaciones. Y todo ello al gran afán ... y trabajo denodado que viene desplegando el grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de los Dolores de La Ropera, que con motivo de la conmemoración de su 25 aniversario, ha sacado por las calles del poblado a dos pasos, un hecho inédito en esta intensa trayectoria de sus fieles.

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La Ropera vive un hecho histórico por la procesión con dos pasos