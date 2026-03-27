La Ropera vive un hecho histórico por la procesión con dos pasos

Pues en la noche de este Viernes de Dolores, la Semana Santa andujareña ha exhibido nuevos aires e innovaciones. Y todo ello al gran afán ... y trabajo denodado que viene desplegando el grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de los Dolores de La Ropera, que con motivo de la conmemoración de su 25 aniversario, ha sacado por las calles del poblado a dos pasos, un hecho inédito en esta intensa trayectoria de sus fieles.

La multitud disfrutó del tránsito de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su encuentro con las santas mujeres en su tortuoso camino hacia el Gólgota, bendecido en el año 2019, y el de Nuestra Señora de los Dolores, que estuvo acompañada por San Juan Evangelista en una noche ya memorable para la historia del poblado, que vio como su procesión ha dado un salto cualitativo de una gran magnitud, para gozo de sus nobles gentes de alma serrana, que mezcla la austeridad de su querida Génave con los sollozos del audaz Guadalquivir, donde ha fluido su vida.

La Banda de Cornetas y Tambores del Rosario, de Baeza, y la Banda de Música Maestro Flores, de Marmolejo amenizaron con la música este sublime momento. Muchas personas presenciaron este histórico momento para el poblado y la Semana Santa de Andújar.