Antes de que nos metamos en la vorágine romera, que no sé yo si andamos ya metidos, es bueno reflexionar sobre que en, que en ... Andújar no todo es Romería o no todo debe ser Romería, pese a ser el capítulo más fuerte del presupuesto municipal, junto con otros de gran calado, como el capítulo de personal.

En estos últimos días y pese a estar sumidos en las vísperas de la Semana Mayor, Semana Santa, y los cultos que preceden a los diferentes titulares de las distintas hermandades y cofradías de Pasión y de que por este año, el calendario litúrgico marca cierta distancia entre Semana Santa y Romería, da igual. Día si y día también, se entremezclan actos de una y otras características. Que esto es malo o negativo, ni hablar. Lo que no termina de entenderse o de encajar, porque, guste o no, no tiene más repercusión de los que son su entorno, es que proliferen carteles y pregones por doquier y hasta en algunos casos con la 'sana' intención de ver si le hacemos sombra al oficial de turno, que este año, por cierto, lo tienen difícil con el de Romería.

Pero es que para más inri, se inventó el Pórtico de Romería, una antesala como la de Semana Santa, pero laica en lugar de religiosa, en la que se suponía se iba a dar o tendrían cabida todos estos cartelitos y mini pregones, algunos no tan minis. También es cierto que existen grupos, peñas romeras, que ya desde su creación marcaron fecha, no sólo para sus actividades, que cada cual puede marcar cuando pueda y le convenga, pero que no estaría de mal conjugar. Dicho esto, y una vez creo todos ya a la luz unos y otros, en la mayoría de los casos sin espacio para colocar en los escaparates y en otros incluso desconocer el oficial de la Semana Santa de el de la cofradía respectiva, una última puntualización y pasamos de tema.

Dicen y digo bien lo de dicen, porque no hay nota oficial que lo confirme y como cofrade cometí el error de no estar en ella, que uno de los acuerdos e la última asamblea de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, que además de Patrona de Andújar lo es de la Diócesis de Jaén, ha sido el trasladar la recepción de las cofradías filiales, el viernes, al Santuario, en vez de Andújar. No sé, porque nadie ha informado, si con la intención de no hacer 'doblete' con la docena , poco más que en los últimos años vienen haciendo su entrada en la ciudad o por copiar otras romerías que no tienen un pueblo, una ciudad a la que le vienen bien unas 'perrillas' (perdón, euros).

La idea, que no es nueva y lleva mascándose varios años, es, opinión de muchos, de tal calado, que debiera someterse a la opinión de la población. Hay queda para quienes quieran recapacitar y analizar si los cambios dados, hasta ahora han dado los frutos esperados o hay, como ocurrirá en la Romería de 2027 que recurrir a la 'repesca, con todos mis respetos a la persona que se elija, para salir adelante y esperar el protagonismo del año siguiente. De momento, ayer Pregón Oficial de la Semana Santa a cargo del profesor de Religión y cofrade Francisco Bellido Recha, fiel hermano del Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Amargura(los Estudiantes) y cerrando el Pórtico romero, el oficial de Romería a cargo del Doctor en Filología, el profesor de la Universidad de Málaga Francisco Manuel Carriscondo Esquivel.

A pesar de todo ello, en Andújar hay más que contar y aunque se cierran establecimientos se abren otros. El hospital no se desmantela, doy fe, aunque sea mejorable y las placas fotovoltaicas tampoco han sido recibidas demasiado mal. Pero lo que ha sido recibido, el calificativo es muy fuerte, con honores y hasta con cuantificación del ahorro, es la medida de la Junta de Andalucía sobre la gratuidad de la Enseñanza de uno a tres años, 'dinero para la Universidad'; bien pensado.