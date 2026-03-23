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RECEPCIÓN DE COFRADÍAS DEL VIERNES ROMERO EN ANDÚJAR. GONZÁLEZ

No todo es Romería

OPINIÓN ·

Uno de los acuerdos e la última asamblea de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, ha sido el trasladar la recepción de las cofradías filiales, el viernes, al Santuario, en vez de Andújar

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 23 de marzo 2026, 13:21

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Antes de que nos metamos en la vorágine romera, que no sé yo si andamos ya metidos, es bueno reflexionar sobre que en, que en ... Andújar no todo es Romería o no todo debe ser Romería, pese a ser el capítulo más fuerte del presupuesto municipal, junto con otros de gran calado, como el capítulo de personal.

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