Cosas de romería

Sí, ya sé que hay otras festividades y celebraciones antes de Romería, pero no me adelanto. Andújar es así y pese a las malas caras y malos gestos de dirigentes de otros colectivos, los anuncios o preparativos de Romería, sin duda alguna por su trascendencia , se adelantan, inexorablemente, en el tiempo, a otros.

Que no debiera ser, pero es así, incluso, como en este año, la distancia temporal entre Semana Santa y romería es de un mes más o menos, pero no seamos más papistas que el papa. La Semana Santa ha alcanzado su auge gracias al esfuerzo incesante de las cofradías, pero no ha alcanzado y lo digo alto y claro, el nivel que le corresponde, las causas están ahí y no precisamente fuera del colectivo. También las formas de actuación son diferentes, como lo son, por causas incuestionables, la colaboración con la institución más cercana, el Ayuntamiento, lo que no debe ser motivo de 'cabreos' absurdos y actitudes más absurdas todavía. Cada colectivo tiene su sitio y el lugar que le corresponde, así como su actuación con respecto a la institución municipal, existiendo actuaciones, que por tradición les corresponden, bien a la institución municipal, bien al colectivo; «a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar».

La designación del pregonero de la Romería corresponde tradicionalmente al alcalde, porque, entre otras cosas es «el Pregón Oficial de la Romería» y ya hubo intentos fallidos en otro sentido. Ahí está el que se espera sea un gran pregonero y que ofrezca un gran pregón, nada más y nada menos que todo un notario, que las circunstancias maternales le hicieron nacer en la vecina población de Arjona, pero criado en las tierras iliturgitanas, José Luis Criado Barragán, toda una figura en el Paris-Dakar que ha llevado y lleva por insignia a la Patrona de Andújar y de la provincia de Jaén, la Virgen de la Cabeza. Vinculado por fe y devoción a Ella, lo ha mostrado en cada instante y momentos cruciales de su vida, pero también cada Romería con su participación familiar en ella, en la forma más tradicional, a caballo por Sierra Morena, nada que ver, pero con la misma ilusión, que las dunas del desierto. José Luis, cuya figura paterna el maestro y pintor Francisco Criado Sola, dejó una impronta en la ciudad de Andújar, prometió, en su presentación oficial, como los grandes maestros del toreo «puerta grande o enfermería», apostamos por lo primero.

Pero no sólo el Ayuntamiento ha hecho ya sus primeros deberes. La Cofradía Matriz tiene ya puntualizado cuanto tiene que ver con el desarrollo de la Romería y su Pórtico, incluso la convocatoria para la elección de hermano o hermana mayor para la Romería del próximo año, como contempla sus Estatutos, que será el primer jueves del mes de mayo. Otro colectivo, ese que algún pregonero llamase pata que sostiene la «mesa» de la romería, la Federación de Peñas Romeras, también tienen ya su cartel romero y hasta su federado de honor, quien fuera presidente del colectivo, que agrupa ya a casi 5000 federados y bajo cuyo mandato, se consiguieron los tan reivindicados albergues romeros para la propia Federación y para las peñas que no tenían casa en el Cerro del Cabezo. Lo que no quita, por inevitable, que paralelamente se sucedan los actos relacionados con la celebración de la Semana Santa y el Vía- Crucis de la Agrupación se desarrollara con toda solemnidad, con la participación de las hermandades que acompañaron al Cristo más emblemático de la ciudad de Andújar, el de la Providencia, que además tiene una hornacina en la calle la Alhóndiga, lugar de oración de los iliturgitanos.

La Cuaresma se inició en la ciudad, el Miércoles de Ceniza, tras un Carnaval que se disfrutó, bajo la carpa de la Plaza de España, pero también con los pasacalles de los mayores e incluso con el del CEIP Capitán Cortés, en las vísperas. La carpa, que antes que se reivindicara su permanencia ya estaba comprometida para todo el mes de febrero, tendrá utilidad también el próximo fin de semana, con la I Feria de Carne de Ciervo, para promocionar un producto ligado a la gran actividad montera y la importancia de la Sierra de Andújar en el panorama cinegético nacional, con sus 150 monterías anuales y 43 cotos de caza, que la han convertido con el devenir de los años en la 'Capital de la Montería'. Esta feria, resultado de la colaboración estrecha con la Asociación de Hosteleros de la ciudad, busca no solo celebrar esta herencia cultural, sino también promover la gastronomía local a través de la excepcional calidad de la carne de ciervo.